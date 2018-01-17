Адриано: «Цель „Спартака“ - выиграть чемпионат»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал слабый старт сезона в исполнении «красно-белых», который сменился мощным рывком перед уходом на зимний перерыв:

«Даже „Реал“ не может выигрывать все матчи - таков современный футбол: сегодня ты можешь быть победителем, а завтра можешь проигрывать, казалось бы, более слабым соперникам. Этот факт также указывает на силу чемпионата: любая команда может отобрать очки у лидеров. Мы не можем побеждать всегда, однако в заключительном отрезке первой части мы показали хороший футбол и смогли остаться в лидирующей группе команд.

В любом случае, наша цель - выиграть чемпионат. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы защитить титул».

Чемпионские графики. Погоня за «Локо» продолжается!