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Адриано: «Цель „Спартака“ - выиграть чемпионат»

сегодня, 09:36

Нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал слабый старт сезона в исполнении «красно-белых», который сменился мощным рывком перед уходом на зимний перерыв:

«Даже „Реал“ не может выигрывать все матчи - таков современный футбол: сегодня ты можешь быть победителем, а завтра можешь проигрывать, казалось бы, более слабым соперникам. Этот факт также указывает на силу чемпионата: любая команда может отобрать очки у лидеров. Мы не можем побеждать всегда, однако в заключительном отрезке первой части мы показали хороший футбол и смогли остаться в лидирующей группе команд.

В любом случае, наша цель - выиграть чемпионат. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы защитить титул».

Чемпионские графики. Погоня за «Локо» продолжается!

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Все комментарии
Klasse
Klasse
сегодня в 13:15
Цель Спартака - выиграть чемпионат.

Цель зенета - скупить побольше брёвен на бюджетные деньги.
Цель цыэска - не опуститься на место ниже двенадцатого

хехехехе)))
старина
старина
сегодня в 12:48
Насчет чемпионата...Спартак потерял кучу очков с середняками типа тосно,ЦСКА или анжи,отсюда и игра в догонялки за Локо.Кубок все же в приоритете.В ЛЕ конечно потяжелее,но не настолько,чтобы скидывать со счетов и евроуспехи.
denmig
denmig
сегодня в 12:43
Отличный заряд, Луис! и пусть враги трепещут и брызгают слюнями!
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 12:42
А Лига Европы?
112910415
112910415
сегодня в 12:22
неплохая, в сущности, цель
DVOK68
DVOK68
сегодня в 11:12
Цель адекватная.
Colonist
Colonist
сегодня в 11:12
Мы победим!!!:)
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:01
Цель Спартака закрепится на 5 месте. И поставить очередной рекорд в Европе!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:13
И Кубок России.
Не отдавать же его кому-то.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 10:08
Хорошая цель, причем у них может получиться
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 09:57
Респект тебе мил человек ,большой вклад вносишь в команду,твой опыт очень пригодился всем
starche
starche
сегодня в 09:56
А мы думали - ФНЛ!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 09:56
ЧТО НЕСЁТ ЭТА СЕМИНОЛЬНАЯ ШОКОЛАДКА ?
parallels
parallels
сегодня в 09:49
это он в перерывах между поцелуями с джикией комментировал?
juchok
juchok
сегодня в 09:44
поскорее бы чемп продолжился! будет жаришка!
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