Сорокин назвал примерную стоимость инфраструктуры чемпионата мира-2018

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин озвучил примерную стоимость инфраструктуры чемпионата мира-2018:

«Реализациия инфраструктурной части подходит к завершению, ее примерная стоимость составляет 480 млрд рублей. И все, что мы строим, будет полезно гражданам тех субъектов, где пройдут матчи чемпионата мира. Подавляющая часть того, что мы строим, будет служить жителям регионов. Никто не может упрекнуть нас в том, что мы создаем то, что впоследствии не будет нужно.

Мы вышли на финишную прямую, осталось несколько месяцев. Мы не доставляем Международной федерации футбола почти никаких тревог и неудобств, подготовка находится в стабильном состоянии. Мы завершаем строительство последней партии стадионов, это сердце турнира».