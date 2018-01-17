Отаменди продлил сотрудничество с «Ман Сити» до 2022 года

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о пролонгировании трудового сотрудничества с защитником Николасом Отаменди. 29-летний аргентинец заключил контракт сроком до 2022 года.
В нынешнем сезоне футболист набрал впечатляющую форму и пропустил лишь одну из 23 игр «горожан» в Премьер-Лиге.
По последним слухам, состав манчестерского коллектива может пополнить юный полузащитник ПСЖ.
.@Notamendi30 commits to City until 2022! #mancity https://t.co/ht6IcXozFF— Manchester City (@ManCity) 17 января 2018 г.
https://www.youtube.com/watch?v=LjUHmcM_ILY