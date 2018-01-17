Тульский «Арсенал» договорился о партнёрских отношениях с французским клубом

Гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил о том, что тульский клуб договорился с французским «Сошо» о сотрудничестве.

Еще осенью специалист побывал вместе с президентом «канониров» во Франции, где они встретились с сотрудниками детской академии «Сошо». В 2018 году воспитанники французского коллектива 1-2 возрастов посетят Тулу. Планируется также провести турнир и мастер-класс французских тренеров. В конце моя состоится ответный визит туляков во Францию.

Напомним, что на днях состав «Арсенала» пополнился молодым голкипером.