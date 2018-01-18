Вице-президент «Торпедо» покинул свой пост

Пресс-служба «Торпедо» сообщает, что вице-президент московского клуба Борис Игнатьев покинул свой пост.



«В составе руководства ФК „Торпедо Москва“ произошли изменения. С сегодняшнего дня работу в клубе завершил вице-президент Борис Игнатьев. Трудовой договор был расторгнут по соглашению сторон.

Напомним, что Борис Петрович работал в административном штабе клуба с 2013 года.

Мы благодарим Бориса Игнатьева за сотрудничество и желаем ему успехов в будущем!» - передает пресс-служба.



Напомним, что недавно Елена Еленцева сменила Александра Тукманова на посту президента «Торпедо».