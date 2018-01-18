Лидер БАТЭ покинул команду

Пресс-служба БАТЭ сообщает, что полузащитник команды Александр Володько покинул клуб.



«Полузащитник Александр Володько покинул БАТЭ по завершении срока действия контракта.

Воспитанник брестского футбола провел в рядах „желто-синих“ девять с половиной успешных лет - и всегда являл собой пример несгибаемого бойца, готового грызть землю и проливать пот и кровь за свою команду. Этим Саша снискал огромное уважение со стороны и болельщиков, и партнеров.



Вместе с БАТЭ Александр завоевал десять чемпионских титулов, стал пятикратным обладателем Суперкубка страны, однажды поднимал над головой национальный Кубок. Также включался в список „22 лучших футболиста чемпионата Беларуси“ (2009, 2011, 2012).



ФК БАТЭ вместе со своими преданными поклонниками благодарит Александра Володько за годы, проведенные в форме „желто-синих“, и за вклад в их достижения!» - передает пресс-служба.



Напомним, что 34-летний нападающий БАТЭ Виталий Родионов принял решение завершить игровую карьеру.