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Ловчев: «Герд Мюллер лечится в пансионате для престарелых»

сегодня, 17:45

Футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал, как живет великий немецкий голеадор Герд Мюллер, страдающий от болезни Альцгеймера.

«Мне в фейсбук написал один человек, который когда-то, в конце 90-х, помогал нам с переводом во время визита команды „Старко“, я ее тогда тренировал, в Мюнхен. Этот человек, его зовут Базил Фрейдин, работал тогда на радио „Свобода“. А мы как раз играли с командой радио „Свобода“.

В общем, он сейчас нашел меня на фейсбуке и написал, что великий Герд Мюллер находится в пансионате для престарелых, где проходит лечение. Хотя в Германии эта новость не очень афишируется. По его словам, оплачивают лечение Франц Беккенбауэр и Ули Хенесс».

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Все комментарии
СЕРЫЙ KАРДИНАЛ
СЕРЫЙ KАРДИНАЛ
сегодня в 20:58
один удар-один гол, выдающаяся личность в футбольном мире
salaga
salaga
сегодня в 20:54
Все нормальные уже лечатся, а Ловчев всё экспертирует, окончательно подрывая и своё здоровье и здоровье своих читателей . Видно таких друзей, как у Миллера нет: не станет же Бубнов с Рейнгольдом оплачивать его лечение.
Морозовский
Морозовский ответил Василий 50
сегодня в 20:02
Василий 50:
Если данная новость не афишируется в Германии, зачем это делать в России?
Пардон. Случайно ткнул на жалобу.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 19:59
Мюллер - человек-гол! Здоровья! Все трое - великие мастера!
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 19:51
Здоровья великому Мюллеру!
Помню его на прощальном матче Яшина.
shur
shur
сегодня в 19:22
shur
shur
сегодня в 19:21
...тем кто не знал и не видел игру №13 и знать не зачем,а кто в теме небезразлично,как то так!!!
Знатог
Знатог
сегодня в 18:17
А если серьёзно, в Германии больше некому оплачивать лечение Мюллера, который чемпион мира по футболу и еще много чего?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:14
Великий бомбардир и такая незавидная старость!
Знатог
Знатог
сегодня в 18:13
А я за Мюллера. Только не того, который из гестапо, а того который футболист, голы забивает.
iri13
iri13
сегодня в 18:08
Евгений, Вам легче стало, что новость эту узнали росссийские болнльщтке?
Не да БОГ каждому..
KLINSI
KLINSI ответил Василий 50
сегодня в 18:00
Василий 50:
Если данная новость не афишируется в Германии, зачем это делать в России?
Примерно год назад эту новость на сокере мусолили.
Возможно Ловчев почувствовал что и ему туда пора).
WATMan
WATMan
сегодня в 17:59
Беккенбауэр и Хеннес - мужики
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:50
Если данная новость не афишируется в Германии, зачем это делать в России?
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