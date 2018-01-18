Ловчев: «Герд Мюллер лечится в пансионате для престарелых»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал, как живет великий немецкий голеадор Герд Мюллер, страдающий от болезни Альцгеймера.

«Мне в фейсбук написал один человек, который когда-то, в конце 90-х, помогал нам с переводом во время визита команды „Старко“, я ее тогда тренировал, в Мюнхен. Этот человек, его зовут Базил Фрейдин, работал тогда на радио „Свобода“. А мы как раз играли с командой радио „Свобода“.

В общем, он сейчас нашел меня на фейсбуке и написал, что великий Герд Мюллер находится в пансионате для престарелых, где проходит лечение. Хотя в Германии эта новость не очень афишируется. По его словам, оплачивают лечение Франц Беккенбауэр и Ули Хенесс».