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Моуриньо: «Не думаю, что в мире много левых защитников, которые лучше, чем Люк Шоу»

сегодня, 17:11

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что его полностью устраивает игра оборонца команды Люка Шоу, потому клуб не будет искать усиления на позицию левого защитника на трансферном рынке. Напомним, ранее тренер неоднократно упрекал игрока.

«Шоу сейчас играет очень хорошо. Он прибавил уже к тому моменту, когда я стал ставить его в состав после долгого перерыва.

Он стал сильнее физически, психологически, лучше читает игру. Вы любите судачить о возможных трансферах. На данный момент могу сказать следующее: не вижу в мире большого числа левых защитников, которые лучше, чем Люк Шоу».

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Все комментарии
ct
ct ответил Artuom
сегодня в 19:21
Artuom:
Как обычно - когда Моур начинает игрока критиковать, он или прибавляет, лучше начинает играть, или ломается. И я в такой ситуации на стороне Моура: если игрок профессионал и хочет действительно прогрессировать - он примет критику, задумается и начнёт меняться в лучшую сторону; а если не профессионал, а так... лишь бы деньгу заработать не особо стараясь - такой игрок и нафиг не нужен клубу!
Согласен. Маур в этом плане из категории «старой школы» тренеров. Футболисты должны быть мужиками, с силой духа, волей, когда делаешь через не могу, берешь ответственность за свои поступки, правильно относишься к делу и адекватно реагируешь на критику.

В противном случае получаем либо футболистов с ложками, либо плачущих на пресс-конференциях, либо футболистов, сливающих тренеров. Благо там сверху таланту отсыпано немерено, иначе с таким характером никто бы не возился с ними.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 18:53
Даже в МЮ есть левый защитник, который сильнее. Речь о Блинде.
Artuom
Artuom
сегодня в 18:38
Как обычно - когда Моур начинает игрока критиковать, он или прибавляет, лучше начинает играть, или ломается.
И я в такой ситуации на стороне Моура: если игрок профессионал и хочет действительно прогрессировать - он примет критику, задумается и начнёт меняться в лучшую сторону; а если не профессионал, а так... лишь бы деньгу заработать не особо стараясь - такой игрок и нафиг не нужен клубу!
lobsterdam
lobsterdam ответил вoлгoдoн
сегодня в 17:23
вoлгoдoн:
Одно время казалось,что переводчик подгнабливал Шоу,а теперь вот как обернулось. Ну здесь либо лицемерие,либо прозрение,одно из двух)
никакого лицемерия, просто Шоу действительно стал намного лучше. Ему было трудно поначалу после тяжкой травмы.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 17:18
Одно время казалось,что переводчик подгнабливал Шоу,а теперь вот как обернулось.
Ну здесь либо лицемерие,либо прозрение,одно из двух)
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