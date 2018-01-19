Моуриньо: «Не думаю, что в мире много левых защитников, которые лучше, чем Люк Шоу»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что его полностью устраивает игра оборонца команды Люка Шоу, потому клуб не будет искать усиления на позицию левого защитника на трансферном рынке. Напомним, ранее тренер неоднократно упрекал игрока.
«Шоу сейчас играет очень хорошо. Он прибавил уже к тому моменту, когда я стал ставить его в состав после долгого перерыва.
Он стал сильнее физически, психологически, лучше читает игру. Вы любите судачить о возможных трансферах. На данный момент могу сказать следующее: не вижу в мире большого числа левых защитников, которые лучше, чем Люк Шоу».
В противном случае получаем либо футболистов с ложками, либо плачущих на пресс-конференциях, либо футболистов, сливающих тренеров. Благо там сверху таланту отсыпано немерено, иначе с таким характером никто бы не возился с ними.
В противном случае получаем либо футболистов с ложками, либо плачущих на пресс-конференциях, либо футболистов, сливающих тренеров. Благо там сверху таланту отсыпано немерено, иначе с таким характером никто бы не возился с ними.
И я в такой ситуации на стороне Моура: если игрок профессионал и хочет действительно прогрессировать - он примет критику, задумается и начнёт меняться в лучшую сторону; а если не профессионал, а так... лишь бы деньгу заработать не особо стараясь - такой игрок и нафиг не нужен клубу!
И я в такой ситуации на стороне Моура: если игрок профессионал и хочет действительно прогрессировать - он примет критику, задумается и начнёт меняться в лучшую сторону; а если не профессионал, а так... лишь бы деньгу заработать не особо стараясь - такой игрок и нафиг не нужен клубу!
Ну здесь либо лицемерие,либо прозрение,одно из двух)
Ну здесь либо лицемерие,либо прозрение,одно из двух)