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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Халк: «Надеюсь, что „Зенит“ станет чемпионом в этом сезоне»

сегодня, 19:07

Бывший нападающий «Зенита» Халк надеется, что клуб из Санкт-Петербурга сумеет завоевать золотые медали текущего сезона РФПЛ, хотя «сине-бело-голубые» и отстают в турнирной таблице первенства от лидирующего «Локомотива» на 8 очков.

«Я продолжаю наблюдать за матчами „Зенита“, когда это возможно. Мысленно обнимаю всех вас, а также надеюсь, что „сине-бело-голубые“ станут чемпионами в этом сезоне.

Я стараюсь не терять никого из виду. Общаюсь со многими. Кришито, Дзюба, Лодыгин, Шатов, Смольников, Кокорин - всегда могу написать им. Но больше всего общаюсь с Кришито и Лодыгиным».

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Все комментарии
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 21:14
Вернуть бы Халка взад! Глядишь и Дзюб ожил..
Аллигатор Гена
Аллигатор Гена ответил FROLL 001
сегодня в 20:25
FROLL 001:
Мои поздравления Халку со вчерашней победой над Спартаком. А ноги то помнят: https://www.youtube.com/watch?v=6SzvUi1ip3s
Как и не уходил Халк.!
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 20:18
Мечтать надеятся и реалии это несколько разные вещи,тот бардак который творится в твоем бывшем клубе не способствует тому чтобы команда боролась за чемпионство ...
time out
time out ответил piercman
сегодня в 20:11
piercman:
да не спартак был сильный - а с зенитом что-то приключилось осенью. не первый раз на этом отрезке мы играем фигово, параллельно показывая отменный результат в европе. 3 года подряд выигрываем группы лч и ле, набирая не менее 15 очков, и 3 осени во внутреннем чемпионате проваливаем. у вас ровно наоборот. нельзя считать спартак сильным, только потому что зенит сливал всяким арсеналам, да ещё и на своём поле. в общем, весна покажет, кто сильный, а кто спартак)
Вот тут я с тобой согласен! Вторая половина чемпионата покажет, кто есть кто. Но паровоза догнать практически будет невозможно, если они сами не обломятся, как у них уже бывало.
Да и еще добавлю, то что Зенит сливал кому-то матчи, это только его проблема, так же, как и начало чемпионата провалил Спартак.
FROLL 001
FROLL 001 ответил piercman
сегодня в 20:10
piercman:
да не спартак был сильный - а с зенитом что-то приключилось осенью. не первый раз на этом отрезке мы играем фигово, параллельно показывая отменный результат в европе. 3 года подряд выигрываем группы лч и ле, набирая не менее 15 очков, и 3 осени во внутреннем чемпионате проваливаем. у вас ровно наоборот. нельзя считать спартак сильным, только потому что зенит сливал всяким арсеналам, да ещё и на своём поле. в общем, весна покажет, кто сильный, а кто спартак)
Полностью согласен с вами коллега! :)
У Зенита один конкурент он сам.
piercman
piercman ответил time out
сегодня в 20:08
time out:
Если без шуток, то это действительно большая потеря в защите, дай Бог Георгию здоровья и быстрого восстановления. Но Спартак переживет. В прошлом сезоне на пике игры выбыл из игры Роман Зобнин, справились. Тяжело конечно терять ключевых игроков, но незаменимых не бывает. В начале этого сезона в лазарете Спартака была, по существу, целая команда, не смотря на это выстояли. Ликвидировали отрыв в 13 очков от Зенита и догнали. Так что в Спартаке есть бойцы, которые могут постоять за себя и за травмированного товарища.
да не спартак был сильный - а с зенитом что-то приключилось осенью. не первый раз на этом отрезке мы играем фигово, параллельно показывая отменный результат в европе. 3 года подряд выигрываем группы лч и ле, набирая не менее 15 очков, и 3 осени во внутреннем чемпионате проваливаем. у вас ровно наоборот. нельзя считать спартак сильным, только потому что зенит сливал всяким арсеналам, да ещё и на своём поле. в общем, весна покажет, кто сильный, а кто спартак)
time out
time out ответил Хирург Зенита
сегодня в 20:06
Хирург Зенита:
Поплачься папеньки, он тебе лайк поставит!
    Хирург Зенита
    Хирург Зенита ответил FROLL 001
    сегодня в 20:04
    FROLL 001:
    Мои поздравления Халку со вчерашней победой над Спартаком. А ноги то помнят: https://www.youtube.com/watch?v=6SzvUi1ip3s
    А вот еще им же.
    blitz
    blitz ответил FROLL 001
    сегодня в 20:03
    FROLL 001:
    Мои поздравления Халку со вчерашней победой над Спартаком. А ноги то помнят: https://www.youtube.com/watch?v=6SzvUi1ip3s
    Красота!
    Хирург Зенита
    Хирург Зенита ответил time out
    сегодня в 20:02
    time out:
    Знатно тебя клоны лайками укутали. Вот такой и Зенит, одни фейки.
      time out
      time out ответил piercman
      сегодня в 19:59
      piercman:
      ну если без шуток, то ключевого игрока линии вы потеряли. место за пятое сможете зацепиться.
      Если без шуток, то это действительно большая потеря в защите, дай Бог Георгию здоровья и быстрого восстановления. Но Спартак переживет. В прошлом сезоне на пике игры выбыл из игры Роман Зобнин, справились. Тяжело конечно терять ключевых игроков, но незаменимых не бывает. В начале этого сезона в лазарете Спартака была, по существу, целая команда, не смотря на это выстояли. Ликвидировали отрыв в 13 очков от Зенита и догнали. Так что в Спартаке есть бойцы, которые могут постоять за себя и за травмированного товарища.
      nikolah
      nikolah
      сегодня в 19:57
      тебя не хватает Халкуся..
      борька
      борька
      сегодня в 19:52
      Мечтать не вредно
      time out
      time out ответил piercman
      сегодня в 19:51
      piercman:
      где ты вчера ныкался, после того, как халк в очередной раз передал вам привет?
      Знатно тебя клоны лайками укутали. Вот такой и Зенит, одни фейки.
      piercman
      piercman ответил time out
      сегодня в 19:50
      time out:
      Ты знаешь, ходил по недоделанным комнатам, плакал, не хотел работать, как отец не пытался меня заставить. Я теперь даже не знаю, как мне жить дальше. Сам Халк забил пенальти Спартаку в таком ответственном и судьбоносном матче. Как ты думаешь, Спартак оправится от этого поражения, или уже все потеряно?
      ну если без шуток, то ключевого игрока линии вы потеряли. место за пятое сможете зацепиться.
      Обитатель Интернета
      Обитатель Интернета ответил piercman
      сегодня в 19:49
      piercman:
      ха! судя по видосу, болельщиков зенита и халка на вчерашнем матче было больше, чем самих спартачей)
      Они смелые только в пределах Тарасовки!
      time out
      time out ответил piercman
      сегодня в 19:46
      piercman:
      где ты вчера ныкался, после того, как халк в очередной раз передал вам привет?
      Ты знаешь, ходил по недоделанным комнатам, плакал, не хотел работать, как отец не пытался меня заставить. Я теперь даже не знаю, как мне жить дальше. Сам Халк забил пенальти Спартаку в таком ответственном и судьбоносном матче. Как ты думаешь, Спартак оправится от этого поражения, или уже все потеряно?
      leopit
      leopit
      сегодня в 19:45
      Зенит-чемпион и это не обсуждается!!!
      piercman
      piercman
      сегодня в 19:42
      ха! судя по видосу, болельщиков зенита и халка на вчерашнем матче было больше, чем самих спартачей)
      ЕдИт КрЫшА
      ЕдИт КрЫшА
      сегодня в 19:42
      Зенит чемпион!
      PS. Знатно вчера китаезы во главе с Халком возили Спартак!
      Zimmer
      Zimmer
      сегодня в 19:38
      Надейся.
      CrazyTapok
      CrazyTapok ответил FROLL 001
      сегодня в 19:36
      FROLL 001:
      Мои поздравления Халку со вчерашней победой над Спартаком. А ноги то помнят: https://www.youtube.com/watch?v=6SzvUi1ip3s
      Красава Халк. Никогда не забывает о Спартаке. При любом случае им забивает!
      obana777
      obana777 ответил вoлгoдoн
      сегодня в 19:35
      вoлгoдoн:
      Грядет нашествие тарасовских социалистических цензоров)
        piercman
        piercman ответил time out
        сегодня в 19:30
        time out:
        Зенит даже в Китае не станет чемпионом.
        где ты вчера ныкался, после того, как халк в очередной раз передал вам привет?
        ZENIT GOAL
        ZENIT GOAL
        сегодня в 19:28
        Чемпионство для Зенита нормой было, пока ты туда не припёрся. Теперь надежда лишь на слабость конкурентов, как в 2015. Игры никакой.
        FROLL 001
        FROLL 001
        сегодня в 19:25
        Мои поздравления Халку со вчерашней победой над Спартаком. А ноги то помнят:
        вoлгoдoн
        вoлгoдoн
        сегодня в 19:15
        Грядет нашествие тарасовских социалистических цензоров)
        time out
        time out
        сегодня в 19:14
        Зенит даже в Китае не станет чемпионом.
        КЭТиК
        КЭТиК
        сегодня в 19:13
        Халк просто не видел турнирную таблицу.
        Игорь Копытько
        Игорь Копытько
        сегодня в 19:11
        пока в газпроме игроки играют лиш за деньги надеюсь вы никогда не будете чемпионами !!!
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