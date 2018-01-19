Халк: «Надеюсь, что „Зенит“ станет чемпионом в этом сезоне»

Бывший нападающий «Зенита» Халк надеется, что клуб из Санкт-Петербурга сумеет завоевать золотые медали текущего сезона РФПЛ, хотя «сине-бело-голубые» и отстают в турнирной таблице первенства от лидирующего «Локомотива» на 8 очков.

«Я продолжаю наблюдать за матчами „Зенита“, когда это возможно. Мысленно обнимаю всех вас, а также надеюсь, что „сине-бело-голубые“ станут чемпионами в этом сезоне.

Я стараюсь не терять никого из виду. Общаюсь со многими. Кришито, Дзюба, Лодыгин, Шатов, Смольников, Кокорин - всегда могу написать им. Но больше всего общаюсь с Кришито и Лодыгиным».