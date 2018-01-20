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Дортмундская «Боруссия» упустила шанс выйти на второе место в Бундеслиге

сегодня, 00:24
ГертаЛоготип футбольный клуб Герта (Берлин)1 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

В поединке 19-го тура Бундеслиги «Герта» и дортмундская «Боруссии» сыграли вничью.

Берлин, стадион «Олимпиаштадион» 

«Герта» – «Боруссия» Дортмунд – 1:1 (0:0)
Голы: Зелке 46 - Кагава 71.

«Герта»: Крафт, Платтенхардт, Лустенбергер, Майер, Штарк, Скьельбред, Дуда (Леки 77), Лазаро, Вайзер, Зелке, Калу (Дарида 84).
Главный тренер: Паль Дардаи.

«Боруссия» Дортмунд: Бюрки, Тольян, Папастатопулос, Пищек, Топрак, Вайгль, Пулишич (Ярмоленко 85), Санчо, Кагава, Гетце (Исак 67), Шюррле.
Главный тренер: Петер Штегер.

Предупреждения: Пулишич 29, Вайзер 73, Дарида 90+5.

Судья: Кристиан Дингерт.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что матч 1-го круга между командами завершился победой «шмелей».

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon
сегодня в 09:25
никчёмные шмели аааатьфуу.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 08:33
В этом матче Боруссия играла откррвенно плохо и незаслужила даже ничьи...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:17
Надо ставить на ничью в матчах с Боруссией, не ошибешься.
4ever Ars
4ever Ars
сегодня в 00:42
Ну и плотность там у них) Между вторым и одиннадцатым местами всего 6 очков разницы) можно сказать, что встречались претенденты на попадание в ЛЧ))
InDaDream
InDaDream
сегодня в 00:35
у Боруссии игра туповатая, жаль с Тухелем разошлись. Штегер хороший тренер, но для условного Кельна, явно не для амбиций шмелей. Напа нужно купить. Тот же Фолланд, думаю, был бы отличным вариантом. Хотя нынешний Байер Херлиха по-солидней шмелей смотрится, при всем уважении к БВБ
cska plus
cska plus
сегодня в 00:33
Очень жаль.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:33
понравился молодой санчо, может вырасти в хорошего игрока
Свиняка
Свиняка
сегодня в 00:32
Когда там уже Ройс вернется?
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 00:28
Отскочила Герта!
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