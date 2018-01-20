Дортмундская «Боруссия» упустила шанс выйти на второе место в Бундеслиге

В поединке 19-го тура Бундеслиги «Герта» и дортмундская «Боруссии» сыграли вничью.
Берлин, стадион «Олимпиаштадион»
«Герта» – «Боруссия» Дортмунд – 1:1 (0:0)
Голы: Зелке 46 - Кагава 71.
«Герта»: Крафт, Платтенхардт, Лустенбергер, Майер, Штарк, Скьельбред, Дуда (Леки 77), Лазаро, Вайзер, Зелке, Калу (Дарида 84).
Главный тренер: Паль Дардаи.
«Боруссия» Дортмунд: Бюрки, Тольян, Папастатопулос, Пищек, Топрак, Вайгль, Пулишич (Ярмоленко 85), Санчо, Кагава, Гетце (Исак 67), Шюррле.
Главный тренер: Петер Штегер.
Предупреждения: Пулишич 29, Вайзер 73, Дарида 90+5.
Судья: Кристиан Дингерт.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что матч 1-го круга между командами завершился победой «шмелей».