Кэмпбелл: «Я бы приехал тренировать в Италию»

Экс-защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл готов поработать главным тренером в Италии, если получит интересное предложение. В Англии начинающего специалиста не жалуют.

«Я предлагал свою кандидатуру трем или четырем клубам, у меня было два собеседования, но в результате я ничего не добился. И я знаю, что не все находятся в одинаковом положении. Кто-то, например, уже трижды получал работу, так как оказывался в нужном месте в нужное время.

Я бы приехал тренировать в Италию. Но и предложение должно быть заманчивым. Это должен быть интересный проект».