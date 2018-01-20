Эллардайсу с гневом помогает справляться трансцендентальная медитация

Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс признался, что проблемы с гневом ему помогли решить трансцендентальные медитации.
«Мы обсуждали с моим психиатром мою вспыльчивость и постоянный гнев. Пришли к мнению, что я должен попробовать медитацию. Это должно было помочь мне сохранить спокойствие, учитывая, какой работой мне приходится заниматься.
И это помогло. Я успокоился. Я начал принимать правильные решения, привнес новые тактические изменения.
Трансцендентальная медитация - это управление временем, когда вы просто отключаете свой мозг, расслабляетесь и пытаетесь сосредоточиться на чем-то конкретном».
Напомним, что главный тренер «Челси» Антонио Конте успокаивает нервы, занимаясь йогой.