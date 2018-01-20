Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи прокомментировал информацию о том, что римский клуб расстанется с рядом футболистов:

«Нас вынудили внести ясность. В течение многих дней „Рому“ описывали как клуб, который всех продает. Я читал даже, будто мы продаем игроков без их ведома.

Это описание в корне не соответствует действительности. Нас нельзя винить за то, что в нашем составе играет множество сильных игроков, которые интересны многим топ-клубам. Если поступят предложения, моей задачей будет их оценить и пообщаться с другими спортивными директорами. Мы не впали в спячку. Я совершил в три раза больше звонков, чем получил.

„Рома“ не собирается мотаться по свету и искать предложения. Прежде всего, мы всегда старались не ослабить состав. Могу сказать болельщикам, что наша задача остается прежней — усиливаться».