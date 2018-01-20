Киммих: «Стать игроком года в Германии — это большая честь»

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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
    Перейдет в зарубежный клуб
    17%
    360
    Окажется в одной из команд РФПЛ
    49%
    1019
    Во второй части сезона будет играть за "Зенит-2"
    24%
    493
    Сумеет вернуться в состав "Зенита"
    5%
    100
    Затрудняюсь ответить
    5%
    95
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 5.6 3.85 1.62
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.12 9.5 18.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 6
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.1 9.8 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.65 3.45 2.02
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.23 6.45 11.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 4 3.5 1.9
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.3 3.4 3
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 19 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд Фонбет 1.65 4.1 4.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц Фонбет 1.29 6 9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 5.7 4.6 1.5
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Киммих: «Стать игроком года в Германии — это большая честь»

вчера, 23:41

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих был признан лучшим игроком своей страны в 2017 году. Футболист делится мнением о награде и вспоминает выступления за национальную команду в минувшем году:

«Болельщики признали меня лучшим игроком 2017 года. Это большая честь. Достижение действительно выдающееся, ведь в Германии играет множество высококлассных футболистов. Я действительно благодарен всем, кто за меня голосовал. Не думаю, что это некое предзнаменование, но хороший стимул отдавать всё ради моей страны.

Мы очень хорошо выступали как команда. С учетом победы на Кубке Конфедераций и выхода на чемпионат мира, год получился почти идеальным. Горжусь тем, что выходил на поле в каждой игре, кроме матча с французами. Всегда стараюсь отплатить за доверие, оказанное моими тренерами и партнерами по команде».

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