Киммих: «Стать игроком года в Германии — это большая честь»

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих был признан лучшим игроком своей страны в 2017 году. Футболист делится мнением о награде и вспоминает выступления за национальную команду в минувшем году:

«Болельщики признали меня лучшим игроком 2017 года. Это большая честь. Достижение действительно выдающееся, ведь в Германии играет множество высококлассных футболистов. Я действительно благодарен всем, кто за меня голосовал. Не думаю, что это некое предзнаменование, но хороший стимул отдавать всё ради моей страны.

Мы очень хорошо выступали как команда. С учетом победы на Кубке Конфедераций и выхода на чемпионат мира, год получился почти идеальным. Горжусь тем, что выходил на поле в каждой игре, кроме матча с французами. Всегда стараюсь отплатить за доверие, оказанное моими тренерами и партнерами по команде».