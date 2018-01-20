Габулов в воскресенье может дебютировать за «Брюгге»

Российский голкипер Владимир Габулов в воскресенье, 21 января, может дебютировать за свой новый клуб «Брюгге». Футболист попал в заявку команды на матч чемпионата Бельгии против «Антверпена».
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Российский голкипер Владимир Габулов в воскресенье, 21 января, может дебютировать за свой новый клуб «Брюгге». Футболист попал в заявку команды на матч чемпионата Бельгии против «Антверпена».