Тюрам обвинил президента США в расизме

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Лилиан Тюрам обвинил президента США Дональда Трампа в расизме.
«Трамп всегда ищет конфронтации: чернокожие, белые, не белые. Хорошие страны, страны, которые менее хороши. Он прочертил линию между расами: они и мы. Это чистой воды расизм».
Тюрам активно участвует в кампании против расизма, 10 лет назад экс-футболист «Ювентуса» создал специальный фонд, который борется с расовыми проблемами.
Лучшие игроки, которых «украл» «Юве»
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Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1032893.shtml