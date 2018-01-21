Тюрам обвинил президента США в расизме

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Лилиан Тюрам обвинил президента США Дональда Трампа в расизме.



«Трамп всегда ищет конфронтации: чернокожие, белые, не белые. Хорошие страны, страны, которые менее хороши. Он прочертил линию между расами: они и мы. Это чистой воды расизм».



Тюрам активно участвует в кампании против расизма, 10 лет назад экс-футболист «Ювентуса» создал специальный фонд, который борется с расовыми проблемами.



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