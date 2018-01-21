Поку: «Трансфер в „Анжи“ стал для меня возможностью добиться чего-то большего»

Новый нападающий «Анжи» Квадво Поку поделился первыми впечатлениями о переходе в махачкалинский клуб.



«Вы знаете, это был действительно долгий путь. Я провел в самолете около 11 часов между Майами и Стамбулом и затем совершил ещё один перелет из Стамбула в Анталью. Но вот я здесь и я счастлив! Очень рад видеть всех вас и чувствую себя прекрасно! Переезд в Европу - это новый вызов для меня, но это также и воплощение моей давней мечты, моей цели. Я всегда хотел играть в Европе, выйти на новый уровень и трансфер в „Анжи“ стал для меня таким шагом – лучшей возможностью добиться чего-то большего.



Конечно, я слышал об „Анжи“ и слышал давно, ещё лет пять или шесть назад, когда здесь играл Самуэль Это'О. Я также знал, что здесь играл мой соотечественник и футболист сборной Ганы (Джонатан Менса), с которым мы знакомы. Так что это, безусловно, честь для меня оказаться в этом клубе.



Сезон в США завершился давно, но я тренировался и поддерживал форму самостоятельно. Уверен, что мне будет очень интересно здесь. Я уже знаю, насколько высока конкуренция в российском чемпионате и понимаю, что такой клуб, как „Анжи“, всегда хочет двигаться вверх. Да, возможно, команда переживает сейчас не лучшее время, но отчасти поэтому я тут – чтобы помочь ей исправить ситуацию и подняться в таблице туда, где мы и должны быть».