В РФС не исключили, что вновь разрешат Карпину совмещать посты

25 декабря 2025, 21:31

Российский футбольный союз ( РФС ) не исключает согласование главному тренеру сборной России совмещение работы в национальной команде и клубе. Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь РФС .

В ноябре Карпин объявил об уходе из московского «Динамо», он работал в клубе с июня. Позднее в интервью телеканалу «Россия 24» он исключил совмещение в будущем.

«Никогда не говори „никогда“, в жизни все бывает, — сказал Митрофанов в ответ на вопрос о том, согласует ли РФС снова совмещение Карпину. — Базово РФС против совмещения работы тренеров в сборной и клубе. Но в период отстранения от официальных соревнований такое совмещение в отдельных случаях возможно, ряд тренеров, в том числе возглавляющих национальные сборные, совмещают свою работу с клубной».

«Если говорить о нормальном соревновательном периоде, в котором должна существовать федерация и ее сборная, совмещение является невозможным, главный тренер и его штаб должны быть полностью сосредоточены на сборной, решении поставленных задач. Мы не знаем, будет ли Валерий Георгиевич вновь когда-либо обращаться к нам с вопросом совмещения. Думаю, что он тоже не знает. Но мне кажется, что важные выводы он сделал сам и их озвучил. Совмещение влечет повышенную нагрузку и на футбольный клуб. Там тоже должны правильно оценивать свои возможности. Когда тренер находится в сборной, он объективно не может заниматься клубными вопросами», — добавил Митрофанов.

Ранее Карпин также совмещал работу в сборной и «Ростове», но покинул клуб в феврале этого года.