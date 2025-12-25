В ДР Конго остановили работу 20 телеканалов за незаконный показ матчей

1766687434

25 декабря 2025, 21:30

Регулятор медийного рынка Демократической Республики Конго (ДРК) приостановил работу около двух десятков телеканалов, которые показывали без лицензии матчи проходящего в Марокко Кубка африканских наций (КАН) по футболу. Об этом сообщила радиостанция Okapi.

Решением Высшего совета по аудиовизуальным средствам массовой информации ДРК запрет на вещание этих телеканалов продлится 45 дней. Совет отметил, что эти СМИ виновны в пиратстве сигнала и незаконной трансляции защищенного законом контента, включая матчи КАН. Тем самым были серьезно нарушены правила, регулирующие работу аудиовизуальных коммуникаций, а также авторские права.

Телеканалы, попавшие под временный запрет, зарегистрированы в крупнейших конголезских мегаполисах, включая столицу страны Киншасу.

Игры Кубка африканских наций по футболу начались 21 декабря и завершатся 18 января. В турнире участвуют сборные 24 стран Африки. Матчи проходят в шести городах Марокко.

Первый чемпионат КАН прошел в 1957 году. С 1968 года турнир проводится раз в два года. Он считается главным чемпионатом Африки по футболу среди национальных сборных.