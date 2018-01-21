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17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 4:2 Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.13 8.5 18
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 5.85
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18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 7:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.09 10.5 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.75 3.4 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 5:1 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.25 5.8 11
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:2 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 3.9 3.5 1.92
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.45 3.3 2.85
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16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 2:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд Фонбет 1.65 4 4.5
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19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонакоМонако 3:1 Логотип футбольный клуб МетцМетц Фонбет 1.3 5.5 9
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«Реал» разбил «Депортиво»

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«Реал» одержал победу над «Депортиво» в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» - «Депортиво» 7:1 (2:1)
Голы: Начо 32, Бэйл 42, Бэйл 59, Модрич 68, Роналду 78, Роналду 83, Начо 88 - Адриан 23.

«Реал»: Навас, Бэйл (Васкес 82), Варан, Каземиро, Карвахаль, Кроос, Майораль (Бензема 64), Марсело, Модрич (Ковачич 75), Начо, Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.

«Депортиво»: Рубен, Уан, Адриан, Андоне (Хиль 80), Борхес (Чолак 54), Гильерме, Луизиньо, Москера (Эспозито 48), Перес, Хуанфран, Шер.
Главный тренер: Кристобаль Паррало.

Предупреждения: Андоне 38, Перес 57.

Судья: Давид Фернандес Борбалан.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что недавно «Реал» одержал победу над «Леганесом» в Кубке Испании.

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Все комментарии
iglxxx
iglxxx ответил ESPANOL
сегодня в 21:57
ESPANOL:
Весьма достойный соперник! Следующий будет послабее, должны вообще порвать. Ждем с нетерпением. Жаль, что вы на четвертое место вернулись, пятое вам больше подходит.
ЕСЛИ ВАМ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ ИГРАТЬ С РЕАЛОМ КОТОРЫЙ В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ ОТПУСКАЕТСЯ ВСЕ НИЖЕ И НИЖЕ,ТО ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ ЧТО ВЫ БОИТЕСЬ СИЛЬНЫЙ РЕАЛ,КОТОРЫЙ И В МЕНЬШЕНСТВЕ МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ У ВАС НА ПОЛЕ. ВОТ В ЭТОМ ВСЯ ВАША СУТЬ. ПОГЛУМИТСЯ ПОКА ПРОТИВНИК СЛАБ ,АХХАХ!
alex lebedev
alex lebedev ответил iglxxx
сегодня в 21:56
iglxxx:
Да реал с первых игр сезона начал терять очки,не было игры,а уж к игре с барсой подошел совсем не в лучшей форме
я не пойму, что у вас за логика с зиданом5 и прочими персофанами насчет гола роналду в суперкубке? с фига ли он решил? там еще было 4 не менее важных гола. ты вроде в персофанстве португеза замечен не был.
iglxxx
iglxxx ответил alex lebedev
сегодня в 21:53
alex lebedev:
ну так это сейчас теряет, а тогда он был вполне в норме. но только ты это в заслугу ставишь реалу, а мы почему-то не должны ставить в заслугу барсе победу 0-3. двойные стандарты.
Да реал с первых игр сезона начал терять очки,не было игры,а уж к игре с барсой подошел совсем не в лучшей форме
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 21:52
Весьма достойный соперник! Следующий будет послабее, должны вообще порвать. Ждем с нетерпением. Жаль, что вы на четвертое место вернулись, пятое вам больше подходит.
ESPANOL
ESPANOL ответил iglxxx
сегодня в 21:47
iglxxx:
А ТЫ ПРЕДСТАВЬ ЕСЛИ РОН И ВЕСЬ РЕАЛ ВЕРНЕТСЯ НА СВОЙ УРОВЕНЬ,БУДЕТ ЗАБИВАТЬ И ТАЩИТЬ ВСЕ ЧТО МОЖНО,МНЕ ВАС ПРСТО ЖАЛЬ, ЕСЛИ РОН БУДЕТ ТАКОЙЖЕ ЗАРЯЖЕНЫЙ КАК В СКИ ВЫШЕЛ НА 20 МИНУТ ЗАБИЛ ГОЛ КРАСАВЕЦ РЕШИВ ТЕМ САМЫМ 2Х МАТЧЕВОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ,ВОТ ЭТО БУДЕТ БОМБА,Я УЖ НЕ ГОВОРЮ ПРО ОСТАЛЬНЫХ ИГРОКОВ
Если бы у бабушки была кукурузина, она бы была дедушкой... стань в темный угол и мечтай дальше.
alex lebedev
alex lebedev ответил iglxxx
сегодня в 21:37
iglxxx:
Если барса в руинах ,то реал в чем.С лузерами очки теряет на ровном месте
ну так это сейчас теряет, а тогда он был вполне в норме. но только ты это в заслугу ставишь реалу, а мы почему-то не должны ставить в заслугу барсе победу 0-3. двойные стандарты.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:36
Ну вот....прорвало...
iglxxx
iglxxx ответил alex lebedev
сегодня в 21:33
alex lebedev:
кубок гампера, и это показатель, ты серьезно?))) да ты тот еще лицемер по ходу) все видели, что барса в руинах)
Если барса в руинах ,то реал в чем.С лузерами очки теряет на ровном месте
iglxxx
iglxxx ответил alex lebedev
сегодня в 21:31
alex lebedev:
я тебе про то и говорю, что барса даже в преимуществе ничего не смогла против реала, вот и подумай, в какой опе она была.
Вот и я тебе говорю ,что это за реал которого хватило на1 тайм,хотя там без везенья не обошлось
iglxxx
iglxxx ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:29
ALBA BARCELONA 21:
У Барсы вес сезон спад,но умудряются в спаде побеждать всех,а если форму наберуют и заиграют Коут и Дембеле,что будет,страшно становится.
А ТЫ ПРЕДСТАВЬ ЕСЛИ РОН И ВЕСЬ РЕАЛ ВЕРНЕТСЯ НА СВОЙ УРОВЕНЬ,БУДЕТ ЗАБИВАТЬ И ТАЩИТЬ ВСЕ ЧТО МОЖНО,МНЕ ВАС ПРСТО ЖАЛЬ, ЕСЛИ РОН БУДЕТ ТАКОЙЖЕ ЗАРЯЖЕНЫЙ КАК В СКИ ВЫШЕЛ НА 20 МИНУТ ЗАБИЛ ГОЛ КРАСАВЕЦ РЕШИВ ТЕМ САМЫМ 2Х МАТЧЕВОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ,ВОТ ЭТО БУДЕТ БОМБА,Я УЖ НЕ ГОВОРЮ ПРО ОСТАЛЬНЫХ ИГРОКОВ
Богиня Соккера
Богиня Соккера ответил RDeanW
сегодня в 21:28
RDeanW:
вся победа реала в одном фото. потом и кровью
    Богиня Соккера
    Богиня Соккера ответил starche
    сегодня в 21:25
    starche:
    ПСЖ вернёт маргариновых в печальную действительность.
    А ты вернешься уже с основного к нам сюда, хватит уже прятаться за инквизиторами и беладоннами, вылазь из подземелья Дрюня-ф!
    alex lebedev
    alex lebedev ответил iglxxx
    сегодня в 21:24
    iglxxx:
    НАД РАЗОБРАНОЙ БАРСОЙ?аххахах.ОНА ЖЕ В ПРЕДСЕЗОНКЕ ВЫИГРАЛА КУБОК ГАМПЕРА ИЛИ БАМПЕРА,А РЕАЛ ВСЕМ ПРОИГРАЛ, ТЕБЕ САМОМУ ТО НЕ СМЕШНО. БАРСА ДАЖЕ В ЛУЧШЕЙ ФОРМЕ ПОДОШЛА К ЭТОМУ МАТЧУ,ДАЖЕ РОН ИГРАЛ ВСЕГО 20 МИНУТ ,А ВЫ ДАЖЕ НА БЕРНАБЕО В БОЛЬШИНСТВЕ ПОЧТИ ВЕСЬ 2 ТАЙМ ИГРАЛИ
    я тебе про то и говорю, что барса даже в преимуществе ничего не смогла против реала, вот и подумай, в какой опе она была.
    alex lebedev
    alex lebedev ответил iglxxx
    сегодня в 21:23
    iglxxx:
    НАД РАЗОБРАНОЙ БАРСОЙ?аххахах.ОНА ЖЕ В ПРЕДСЕЗОНКЕ ВЫИГРАЛА КУБОК ГАМПЕРА ИЛИ БАМПЕРА,А РЕАЛ ВСЕМ ПРОИГРАЛ, ТЕБЕ САМОМУ ТО НЕ СМЕШНО. БАРСА ДАЖЕ В ЛУЧШЕЙ ФОРМЕ ПОДОШЛА К ЭТОМУ МАТЧУ,ДАЖЕ РОН ИГРАЛ ВСЕГО 20 МИНУТ ,А ВЫ ДАЖЕ НА БЕРНАБЕО В БОЛЬШИНСТВЕ ПОЧТИ ВЕСЬ 2 ТАЙМ ИГРАЛИ
    кубок гампера, и это показатель, ты серьезно?))) да ты тот еще лицемер по ходу) все видели, что барса в руинах)
    RDeanW
    RDeanW
    сегодня в 21:23
    вся победа реала в одном фото. потом и кровью

    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил iglxxx
    сегодня в 21:23
    iglxxx:
    Я НЕ ПОНИМАЮ КАК МОЖНО УВАЖАТЬ ЭТИ 3 ГОЛА КОГДА У РЕАЛА НАЧАЛСЯ СПАД,РЕАЛ БЫЛ УЖЕ НИКАКОЙ, ИХ ХВАТИЛО ТО ТОЛЬКО ДО 57 МИНУТЫ
    У Барсы вес сезон спад,но умудряются в спаде побеждать всех,а если форму наберуют и заиграют Коут и Дембеле,что будет,страшно становится.
    iglxxx
    iglxxx ответил alex lebedev
    сегодня в 21:21
    alex lebedev:
    ахах, ну конечно, когда реал раскатывают под орех барса, у него спад) а уважать победу в суперкубке над действительно разобранной барсой - это норм)
    НАД РАЗОБРАНОЙ БАРСОЙ?аххахах.ОНА ЖЕ В ПРЕДСЕЗОНКЕ ВЫИГРАЛА КУБОК ГАМПЕРА ИЛИ БАМПЕРА,А РЕАЛ ВСЕМ ПРОИГРАЛ, ТЕБЕ САМОМУ ТО НЕ СМЕШНО. БАРСА ДАЖЕ В ЛУЧШЕЙ ФОРМЕ ПОДОШЛА К ЭТОМУ МАТЧУ,ДАЖЕ РОН ИГРАЛ ВСЕГО 20 МИНУТ ,А ВЫ ДАЖЕ НА БЕРНАБЕО В БОЛЬШИНСТВЕ ПОЧТИ ВЕСЬ 2 ТАЙМ ИГРАЛИ
    This is BarCa
    This is BarCa
    сегодня в 21:18
    Рад за болелов Реала, наверное в слезах от счастья. Спасибо аутсайдеру за такой праздник, доброе дело сделали.
    starche
    starche ответил maliw
    сегодня в 21:17
    maliw:
    давно нужен был реалу такой матч , хоть в хорошей форме подойдут к играм с псж .
    ПСЖ вернёт маргариновых в печальную действительность.
    This is BarCa
    This is BarCa ответил Galaxy real way
    сегодня в 21:16
    Galaxy real way:
    Хорошая тренировка, надо к ПСЖ тщательно подготовиться.
    К ПСЖ тщательно подготовится? Всё еще не успели арбитров нанять или что?
    alex lebedev
    alex lebedev ответил iglxxx
    сегодня в 21:15
    iglxxx:
    Я НЕ ПОНИМАЮ КАК МОЖНО УВАЖАТЬ ЭТИ 3 ГОЛА КОГДА У РЕАЛА НАЧАЛСЯ СПАД,РЕАЛ БЫЛ УЖЕ НИКАКОЙ, ИХ ХВАТИЛО ТО ТОЛЬКО ДО 57 МИНУТЫ
    ахах, ну конечно, когда реал раскатывают под орех барса, у него спад)
    а уважать победу в суперкубке над действительно разобранной барсой - это норм)
    starche
    starche
    сегодня в 21:15
    Поиздевались над аутсайдером и рады.................
    Sadjon
    Sadjon
    сегодня в 21:15
    Ну как говорится покуражились....
    iglxxx
    iglxxx ответил ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 21:13
    ALBA BARCELONA 21:
    Не уважаю эти пять голов,внизу я написал почему,прочитай! Если весной Реал забьет на Комп Ноу и победит,тогда другое дело. Аватарка не позорная но твои намерения с этой аватаркой мягко говоря не хорошие а грубо говоря....забанят.Так нельзя
    Я НЕ ПОНИМАЮ КАК МОЖНО УВАЖАТЬ ЭТИ 3 ГОЛА КОГДА У РЕАЛА НАЧАЛСЯ СПАД,РЕАЛ БЫЛ УЖЕ НИКАКОЙ, ИХ ХВАТИЛО ТО ТОЛЬКО ДО 57 МИНУТЫ
    iglxxx
    iglxxx ответил Богиня Соккера
    сегодня в 21:10
    Богиня Соккера:
    Месси там еще не весь Камп-ноу облевал ?. А то говорят рвотными массами от стадиона провинциального на всю округу тащит.
    ТАК ОН ЖЕ ДО СИХ ПОР ПРИНИМАЕТ КАКУЮ ТО ХРЕНЬ,ТО ЛИ ГОРМОНЫ ТО ЛИ ЕЩЕ ЧТО ТО
    Тага Дага
    Тага Дага
    сегодня в 21:09
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответил ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 21:08
      Не уважаю эти пять голов,внизу я написал почему,прочитай!
      Если весной Реал забьет на Комп Ноу и победит,тогда другое дело.
      Аватарка не позорная но твои намерения с этой аватаркой мягко говоря не хорошие а грубо говоря....забанят.Так нельзя
      НИКИТА ТАРАСОВ
      НИКИТА ТАРАСОВ
      сегодня в 21:08
      не разбил , а опустил !!!!!!!!
      iglxxx
      iglxxx ответил ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 21:07
      ALBA BARCELONA 21:
      Мы очень уважаем три гола забитых грандами Барселоны на Сантьяго Бернабеу. Ты учишь нас культуре с автаркой у себя насмехающей над лучшим игроком мира всех времен.
      А НАСЧЕТ ЛУЧШЕГО ИГРОКА ВСЕХ ВРЕМЕН,АХХАХА,НИКОГДА НЕ СЧИТАЛ ЕГО ЛУЧШИМ! ИБО ЛУЧШИЕ ИГРОКО НЕ СЛИВАЮТСЯ В НУЖНЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ КОМАНД И НЕ ЗАКАТЫВАЮТ ИСТЕРИКИ!Так что лучший он только для вас и подобных тебе!
      Owl Fake
      Owl Fake
      сегодня в 21:05
      После шикарного гола Бэйла ущемлённый Роналду расстроился больше игроков Депортиво.

      Весь Роналду в одном моменте.
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