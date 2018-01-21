«Реал» разбил «Депортиво»

«Реал» одержал победу над «Депортиво» в матче 20-го тура чемпионата Испании.
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» - «Депортиво» 7:1 (2:1)
Голы: Начо 32, Бэйл 42, Бэйл 59, Модрич 68, Роналду 78, Роналду 83, Начо 88 - Адриан 23.
«Реал»: Навас, Бэйл (Васкес 82), Варан, Каземиро, Карвахаль, Кроос, Майораль (Бензема 64), Марсело, Модрич (Ковачич 75), Начо, Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
«Депортиво»: Рубен, Уан, Адриан, Андоне (Хиль 80), Борхес (Чолак 54), Гильерме, Луизиньо, Москера (Эспозито 48), Перес, Хуанфран, Шер.
Главный тренер: Кристобаль Паррало.
Предупреждения: Андоне 38, Перес 57.
Судья: Давид Фернандес Борбалан.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что недавно «Реал» одержал победу над «Леганесом» в Кубке Испании.
С победой, мадридисты!
С победой, мадридисты!