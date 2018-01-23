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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Смертин: «Мы проведем семинары для клубов РФПЛ по антидискриминационной политике»

сегодня, 21:20

История с твитом «Спартака» о «легионерах-шоколадках» обрела широкий резонанс. Ответственные за инцидент лица были наказаны. Однако на этом история не заканчивается — Российский футбольный союз собирается провести семинар для клубов РФПЛ по дискриминационной политике. Об этом рассказал бывший футболист сборной России, а ныне офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин:

«Данная запись в Twitter „Спартака“ была признана дискриминационной на основании статьи 11 регламента РФС по этике, где сказано, что официальные лица клуба обязаны проявлять уважение к обычаям и традициям народов не только России, но и других стран, а также учитывать культурные особенности. Мы понимаем, что игроков „Спартака“ данное видео не задело, о чем они не раз признавались в многочисленных интервью. Но когда такое видео попадает в сеть, а тем более с официального аккаунта клуба, оно становится доступным для обсуждения во всем мире, а есть многие, кого такое обращение могло оскорбить.

В ближайшее время мы проведем семинары для клубов РФПЛ, на которых расскажем об особенностях современной антидискриминационной политики в мире, и считаю немаловажным, что такое же занятие мы проведем для игроков сборной России в преддверии чемпионата мира».

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Klasse
Klasse ответил Конебаклан
сегодня в 22:09
Конебаклан:
Коням это лучше говорите и лазурным! У коней у самих бегают негры и бегали все время,а они еще что то вякают)
Кони пытаются тут подлизать 51е как старшим, повторяя их расистскую ересь, при этом в своем составе имея половину черных))
Конские фанатики это убожество)
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
сегодня в 22:07
Ладно, потерпите до ЧМ, а там уже снова будете называть всё своими именами.
kust07
kust07
сегодня в 21:43
а давайте вообще на тренировках общаться перестанем?)
За адекватность
За адекватность
сегодня в 21:29
РФС заняться больше нечем в преддверии ЧМ?
Конебаклан
Конебаклан
сегодня в 21:24
Коням это лучше говорите и лазурным!
У коней у самих бегают негры и бегали все время,а они еще что то вякают)
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