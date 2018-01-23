Смертин: «Мы проведем семинары для клубов РФПЛ по антидискриминационной политике»

История с твитом «Спартака» о «легионерах-шоколадках» обрела широкий резонанс. Ответственные за инцидент лица были наказаны. Однако на этом история не заканчивается — Российский футбольный союз собирается провести семинар для клубов РФПЛ по дискриминационной политике. Об этом рассказал бывший футболист сборной России, а ныне офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин:

«Данная запись в Twitter „Спартака“ была признана дискриминационной на основании статьи 11 регламента РФС по этике, где сказано, что официальные лица клуба обязаны проявлять уважение к обычаям и традициям народов не только России, но и других стран, а также учитывать культурные особенности. Мы понимаем, что игроков „Спартака“ данное видео не задело, о чем они не раз признавались в многочисленных интервью. Но когда такое видео попадает в сеть, а тем более с официального аккаунта клуба, оно становится доступным для обсуждения во всем мире, а есть многие, кого такое обращение могло оскорбить.

В ближайшее время мы проведем семинары для клубов РФПЛ, на которых расскажем об особенностях современной антидискриминационной политики в мире, и считаю немаловажным, что такое же занятие мы проведем для игроков сборной России в преддверии чемпионата мира».