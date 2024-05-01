В РФС рассказали, что хотят изменить в российском футболе

Генеральный секретарь РФС рассказал, что он хотел бы изменить в российском футболе.

Если тезисно, то хотел бы сказать, что нужно в наш футбол привнести. Я бы хотел, чтобы изменилась инфраструктура у ДЮСШ , чтобы у нас в стране было не две таких школы с сильной инфраструктурой, а 30-40. Хотел бы, чтобы детские тренеры получали другую зарплату. Еще чтобы в регионах хватало денег на проведение первенств по футболу. Чтобы у сборной России появилась база, потому что сейчас ее нет. Она строится. Базы до этого не было 30-40 лет. Мы много хотим от наших клубов и сборной. Но я хотел бы, чтобы у них появились условия для реализации всех этих планов.