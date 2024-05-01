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В РФС рассказали, что хотят изменить в российском футболе

вчера, 12:59

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что он хотел бы изменить в российском футболе.

Если тезисно, то хотел бы сказать, что нужно в наш футбол привнести. Я бы хотел, чтобы изменилась инфраструктура у ДЮСШ, чтобы у нас в стране было не две таких школы с сильной инфраструктурой, а 30-40. Хотел бы, чтобы детские тренеры получали другую зарплату. Еще чтобы в регионах хватало денег на проведение первенств по футболу. Чтобы у сборной России появилась база, потому что сейчас ее нет. Она строится. Базы до этого не было 30-40 лет. Мы много хотим от наших клубов и сборной. Но я хотел бы, чтобы у них появились условия для реализации всех этих планов.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Trogl Troglovic (раскрыть)
сегодня в 00:16
Представляю если все это в дело направить
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:58
Они тоже, просто пример
balalay
balalay
вчера в 23:01
ну мечеть построил кадыров в иерусалиме самую большую в мире, а что может быть важнее для спорта, чем коррупция
Хиромант
Хиромант
вчера в 23:00
- Деньги детским спортшколам - Да! Да! Да!
- Деньги на строительство новой базы сборной - Нет! Нет! Нет!
- Зачем новая база для сборной, которой фактически нет. Есть команда игроков собранная из разных клубов. Но у них нет единства, нет ответственности за свою страну, нет сыгранности и взаимопонимания, потому что тренер их "тасует" перед каждой игрой, как шулер карточную колоду...
- Да, кстати, а чем сборную не устраивает старая база? Нет бесплатного вайфая? Или душевые без джакузи? Да вы посмотрите, как остальная страна живёт, и умерьте свои аппетиты...
STVA 1
STVA 1 ответ Trogl Troglovic (раскрыть)
вчера в 22:05
Ну а Бразилы в Зените?
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 20:39
Зобнин 300 млн в год получает за что? Если хотя бы часть этих денег направить куда нужно, футбол начнет из ямы выползать.
Beekeeper
Beekeeper ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:29
жаль что мы это не увидим )
STVA 1
STVA 1 ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 18:35
Давно это твержу! Тупо ввести полный запрет на легов!Потолок зрЯплат! Контракт для новичка! И все что тут хорошего ребята написали! Все равно в ЕК не играем!Самое время все вернуть , что было хорошего при Союзе!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:14
Вспомнил советскую сказку "Морозко", в которой героиня Инны Чуриковой говорила: " Хочу, хочу, хочу" ( богатства, жениха... ). Чем всё кончилось, известно. Ничем.
112910415
112910415
вчера в 18:13
слова, слова, одни слова ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:39
Если тезисно, то хотел бы сказать, что нужно в наш футбол привнести. Я бы хотел, чтобы изменилась инфраструктура у ДЮСШ, чтобы у нас в стране было не две таких школы с сильной инфраструктурой, а 30-40. Хотел бы, чтобы детские тренеры получали другую зарплату. Еще чтобы в регионах хватало денег на проведение первенств по футболу
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1377940/mitrofanov-maksim 01.05.2024
А в чем дело ? На прием к Миллеру и вопрос решится за 10 минут.
Naherger
Naherger
вчера в 17:26
Ну да,сборная же у черта на куличиках,в степи тренируется,а не в Испании,Турции...где там ещё,что у нее "условий" нет. Чувства собственного достоинства у футболистов сборной нет,променяли на любовь к бабкам
Храневец
Храневец
вчера в 16:49
Я бы хотел бы сказать Митрофанову - Макс ,начни с того ,чтобы перевести чемпионат на систему весна -осень..Это реально в твоих силах !!!! а Летать в облаках и строить наполеоновские планы и без тебя чудил хватает .Я вот тоже хочу ,чтобы ДИНАМО играло в финале межконтинентального кубка в Токио !!!! Ну и что с того ?????????
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 16:35
Без международных соревнований - это просто физкультура . Не более
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:06
это осуществимо, когда газпром начнет вкладывать в региональные ДЮСШы.
но когда спонсируют венгерские и сербские клубы...получается митрофанушка
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:29
Надо из российского футбола убрать заморских варяг и растить самим смену футболистов
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:08
Нужны хорошие специалисты для этих школ !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:00
А ведь ничего не изменится.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:55
Нужно вернуть то, что было в СССР.
pomor45
pomor45
вчера в 14:48
Красивая мечта...... и вполне осуществимая, если все деньги корпораций и бюджетов всех уровней отправить на её претворение в жизнь, а не на содержание так называемых профессиональных клубов, которым следовало бы зарабатывать деньги самим. Кстати, вещи это взаимосвязанные. Слабая детская система поставляет слабых футболистов, которые не способны дать зрелище, привлекательное для публики, которая на такой футбол не спешит и, соответственно, денег не несёт - приходится клубы поддерживать незаработанными ими средствами. Поставьте систему с головы на ноги и всё постепенно придёт в норму. Заодно и забугорный мусор собирать не придётся. Понадобится-то всего каких-нибудь полвека.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:05
Самое правильное решение, это полная реорганизация РФС и всей политики. Смена руководства на профессионалов от футбола ⚽️.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:01
Мы хотим, но не можем! А что Митрофану мешает вернуть бесплатные футбольные школы, возродить Кожаный мяч, ...
lotsman
lotsman
вчера в 14:01
Об этом давно все говорят. И о новых спортивных школах, бюджетных, доступных массовым желающим, а не только богатеньким. И о возобновление детских турниров, типа "Кожаный мяч". Обо всём об этом уже давно разговоры идут, среди масс, а у вас только мечты просыпаются. Долго же они спят.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:47, ред.
Сказал будто желание загадывает... я Хочу, чтобы.....ляляля ляляля ляляля...
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:35
Вроде все правильно сказал , но блин себя бы отменили в первую очередь!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:09
Школ миллион — и широкую, ясную
Базу для сборной построит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе».

Н. А. Некрасов
Гость
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