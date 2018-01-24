Клопп рассчитывает, что «Ливерпуль» извлечет урок из поражения «Суонси»

«Суонси» в 24-м туре АПЛ прервал беспроигрышную серию (18 матчей во всех турнирах) «Ливерпуля». Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп считает нужным сделать правильные выводы из поражения:

«Сыграй мы вничью, продлили бы беспроигрышную серию, но от этого игра не стала бы лучше. Вот о чем надо думать.

Может быть, между одним очком и нулем и есть большая разница, но нам в любом случае необходимо нанести ответный удар. Именно этим мы и займемся».