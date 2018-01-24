«Томь» отправилась на сборы в Турцию

Пресс-служба «Томи» сообщает, что команда под управлением Валерия Петракова отправилась на зимние сборы в Турцию.



«„Томь“ отправилась на первый сбор в Турцию. Он пройдет в Ларе и продлится до 10 февраля. На сборе будут сыграны 4 контрольных матча. 30 января соперником томичей станет „Слобода“ из Боснии и Герцеговины. На 2 февраля соперник будет определен позже. 5 февраля россияне сыграют с литовским „Стумбрасом“, а 8 февраля с „Тоболом“ из Казахстана», - передает пресс-служба.



Сегодня стало известно, что «Томь» укрепила состав экс-игроком «Рубина» и «Анжи» Ильей Кухарчуком.