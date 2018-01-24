Россия в Лиге Наций сыграет с командами Швеции и Турции

Сегодня в швейцарской Лозанне состоялась жеребьевка Лиги Наций — турнира, призванного заменить товарищеские матчи.

Сборная России сыграет во второй группе второго по силе дивизиона вместе с командами Швеции и Турции.

Примечательно, что сначала Россию вытянули в компанию к Чехии и Украине, однако, так как россиян и украинцев УЕФА решил развести на групповом этапе турнира, команду Станислава Черчесова автоматически определили в следующую по порядку группу, где уже были шведы и турки.

Матчи группового этапа состоятся с 6 сентября по 20 ноября 2018 года. Финальная стадия турнира пройдет с 5 по 9 июня 2019 года.

Всё, что нужно знать о жеребьёвке Лиги Наций