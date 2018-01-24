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Россия в Лиге Наций сыграет с командами Швеции и Турции

сегодня, 14:39

Сегодня в швейцарской Лозанне состоялась жеребьевка Лиги Наций — турнира, призванного заменить товарищеские матчи.

Сборная России сыграет во второй группе второго по силе дивизиона вместе с командами Швеции и Турции. 

Примечательно, что сначала Россию вытянули в компанию к Чехии и Украине, однако, так как россиян и украинцев УЕФА решил развести на групповом этапе турнира, команду Станислава Черчесова автоматически определили в следующую по порядку группу, где уже были шведы и турки.

Матчи группового этапа состоятся с 6 сентября по 20 ноября 2018 года. Финальная стадия турнира пройдет с 5 по 9 июня 2019 года.

Всё, что нужно знать о жеребьёвке Лиги Наций

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Все комментарии
blitz
blitz ответил Шуnя771
сегодня в 18:58
Шуnя771:
Все должны быть спокойны - Игорь в раме, всё под контролем. может и Серега с Васей дотянут до ЧЕ 2028 года...)
Хорошо, что Ливерпуль не играет в Лиге Наций, хватит нашей стране позоров из за вас.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:28
Все должны быть спокойны - Игорь в раме, всё под контролем. может и Серега с Васей дотянут до ЧЕ 2028 года...)
Обитатель Интернета
Обитатель Интернета ответил Брулин
сегодня в 17:37
Брулин:
Отличная группа. План такой: занимаем 3 место, вылетаем в группу С, там тоже всем сливаем, а потом из группы D с андоррами и люксембургами выходим на ЧЕ 2028. Ура!
Хорошая мысль! :)
Klasse
Klasse
сегодня в 17:35
Почему с Украиной развели?
112910415
112910415
сегодня в 16:46
лёгкой прогулки ждать не приходится
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:44
А призовые скоко ?
Полевой Командир
Полевой Командир
сегодня в 15:55
они из трех сборных умудрятся четвертыми стать...
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 15:53
Максимум одну ничейку могут наши взять, на большее и расчитывать нечего.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
сегодня в 15:49
Прикольно будет посмотреть. Эти товарняки нафиг уже давно не интересны.
Филипповых
Филипповых
сегодня в 15:40
Турция - как раз для низкооборотистой сборной росии это подходящий соперник.
mntr13
mntr13
сегодня в 15:21
Интересно будет
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:16
Турнир на пользу СБОРНЫМ. Теперь не надо договариваться о проведении товарняов. Команды хорошие и с ними можно играть. А в первой группе нам пока нечего. делать.
Alex-96
Alex-96
сегодня в 15:14
Это нас сразу в ФНЛ засунули? Опять заговор!)))
Strikers188
Strikers188 ответил Sem25
сегодня в 15:13
Sem25:
Объясните, кто знает. Почему в рейтинге УЕФА мы так высоко(второй по силе дивизион), а в рейтинге ФИФА - ниже плинтуса? Такого же просто не может быть.
Группы были распределены ещё полтора года назад примерно
Тогда примерно такой расклад был в рейтинге ФИФА+ в рейтинге учитываются ещё и представители других континентов, а тут распределение только европейских стран.
drug01
drug01
сегодня в 15:10
Отличная проверка будет,теперь не отвертеться....
VIPded
VIPded
сегодня в 15:05
Удачи России в Лиге! Надо пробиваться в дивизион А!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 15:05
Отличная группа. План такой: занимаем 3 место, вылетаем в группу С, там тоже всем сливаем, а потом из группы D с андоррами и люксембургами выходим на ЧЕ 2028. Ура!
Ника228
Ника228
сегодня в 14:59
мне кажется , или футбол стал еще интересней , благодаря этому турниру 0_0 теперь то таварняки на от**сь играть не будут
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:57
Очень неплохие сборные будут в соперниках у наших! Удачи и отличной игры российским сборникам. Со шведами и турками вполне можно играть)
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:55
Хороший жребий. Я думаю наши кудесники мяча по-быстрому дойдут до дивизиона D. а там покажут всем где раки зимуют.Главное премировать не забывать ребят за успехи. как после кубка конфедераций.
LOpp
LOpp
сегодня в 14:55
в группе 3 сборные что ли?
Sem25
Sem25
сегодня в 14:54
Объясните, кто знает. Почему в рейтинге УЕФА мы так высоко(второй по силе дивизион), а в рейтинге ФИФА - ниже плинтуса? Такого же просто не может быть.
145532
145532
сегодня в 14:54
Тот случай ,когда 3 место ничего не даёт
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 14:53
Далеко не слабые команды попались. Тем интереснее смотреть. Лично мне придумка УЕФА нравится.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 14:52
команды в целом по силе, значит слив сборной))
Советчик №1
Советчик №1 ответил Don trambon
сегодня в 14:50
Don trambon:
Если будут играть как с Испанцами, то норм, если как обычно, то до свидания.
Если пупсиков не будет в сборной, то норм, если как обычно, то до свидания. :))))
alexamit
alexamit
сегодня в 14:50
Да кому,кроме ФИФА,нужен этот турнир?Совсем рехнулись чинуши от футбола!Очередное отмывание денег и больше ничего.Из футболистов и так рабов сделали-играйте на благо владельцев клубов и вы будете счастливы!
Конебаклан
Конебаклан
сегодня в 14:49
Снова последние!
Ну как обычно)
Don trambon
Don trambon
сегодня в 14:46
Если будут играть как с Испанцами, то норм, если как обычно, то до свидания.
Kerri
Kerri
сегодня в 14:43
Сольем!
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