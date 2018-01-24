Одноклубники пригласили Роналду на обед, чтобы убедить его остаться в «Реале»

Игроки «Реала» Серхио Рамос, Лука Модрич и Марсело еще перед триумфальной встречей с «Депортиво» пригласили на обед нападающего Криштиану Роналду. Футболисты старались убедить португальца остаться в составе «сливочных» и урегулировать финансовый конфликт с боссами клуба. Сообщалось, что Роналду требовал увеличения зарплаты в «Реале».

Игроки мадридского коллектива прекрасно понимают, что в этом сезоне «галактикос» будет чрезвычайно тяжело достигнуть своих целей без Роналду.

Похоже, совместный обед благотворно повлиял на Криштиану, ведь матч с «Депортиво» завершился со счетом 7:1, а португалец забил дважды и сделал одну голевую передачу.

По слухам, в услугах форварда заинтересованы китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.