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Одноклубники пригласили Роналду на обед, чтобы убедить его остаться в «Реале»

сегодня, 16:49

Игроки «Реала» Серхио Рамос, Лука Модрич и Марсело еще перед триумфальной встречей с «Депортиво» пригласили на обед нападающего Криштиану Роналду. Футболисты старались убедить португальца остаться в составе «сливочных» и урегулировать финансовый конфликт с боссами клуба. Сообщалось, что Роналду требовал увеличения зарплаты в «Реале».

Игроки мадридского коллектива прекрасно понимают, что в этом сезоне «галактикос» будет чрезвычайно тяжело достигнуть своих целей без Роналду.

Похоже, совместный обед благотворно повлиял на Криштиану, ведь матч с «Депортиво» завершился со счетом 7:1, а португалец забил дважды и сделал одну голевую передачу.

По слухам, в услугах форварда заинтересованы китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.

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Все комментарии
vale46
vale46 ответил cevin cigan
сегодня в 22:13
А твой Рон не сосёт?Месси деньги платят сами,а этот хрокаль вымагает такой же оклад,я что то не так говорю?
бебето_71
бебето_71
сегодня в 21:20
    бебето_71
    бебето_71 ответил Inquisitоr
    сегодня в 21:09
    Inquisitоr:
    Устроить девичник, дабы вернуть настроение свей захандрившей подружке - поступок весьма достойный. Однако Перес вряд ли поведётся на очередную прихоть капризной дамы, ибо вряд ли она сможет существенно чем то помочь сливочному мешку, поэтому проще будет выпнуть эту куртизанку, пока за неё ещё можно хоть что-то получить, а на вырученные средства улучшить контракты с чиновниками и судьями, ибо не за горами тот день, когда Барса снова наденет испанскую корону, снять которую без кабинетного вмешательства сливочным будет не под силу...
      cevin cigan
      cevin cigan ответил vale46
      сегодня в 19:50
      vale46:
      А гном во многом лучше,а не только в зарплате!
      И сосёт гном лучше,аж 50 лямов из Барсы высосал.
      vale46
      vale46 ответил NOVA
      сегодня в 19:34
      А гном во многом лучше,а не только в зарплате!
      нечитайло
      нечитайло
      сегодня в 18:33
      С его запросами только китайцы потянут
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 18:11
      А Перес уже зарплату Кристоски Неймару обещал, так что зря только на застолье потратились!!!
      Inquisitоr
      Inquisitоr
      сегодня в 18:03
      Устроить девичник, дабы вернуть настроение свей захандрившей подружке - поступок весьма достойный. Однако Перес вряд ли поведётся на очередную прихоть капризной дамы, ибо вряд ли она сможет существенно чем то помочь сливочному мешку, поэтому проще будет выпнуть эту куртизанку, пока за неё ещё можно хоть что-то получить, а на вырученные средства улучшить контракты с чиновниками и судьями, ибо не за горами тот день, когда Барса снова наденет испанскую корону, снять которую без кабинетного вмешательства сливочным будет не под силу...
      NOVA
      NOVA
      сегодня в 17:37
      было бы здорово что бы Рон не терял свою лучшую форму и завершил карьеру в Реале!!! а денег у него и так хватает!!! подумаешь гном будет хоть в чем то лучше, а именно по зарплате!!!
      бебето_71
      бебето_71
      сегодня в 17:36
      подруги шомпусика попросили остатся сами ему на контракт скинутся)
      starche
      starche
      сегодня в 17:12
      Старику на шампусик не хватает, бедняга нищенствует.....................
      112910415
      112910415
      сегодня в 17:12
      хороший обед- половина успеха
      RUSTY8
      RUSTY8
      сегодня в 17:04
      модрич-ветеран?!!
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