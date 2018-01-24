Вайсс: «С казахстанским футболом знаком хорошо, с Латвией играли, Андорра - не подарок»

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Наций. Напомним, что Грузия попала в одну группу с командами Латвии, Казахстана и Андорры.

«С казахстанским футболом знаком хорошо, с Латвией играли недавно, Андорра тоже не будет подарком. У каждой команды есть шанс на успех. Надеюсь, наши игроки в этом году будут более успешно играть в клубах. Будем планомерно готовиться к осени. В прошлом цикле мы часто показывали хорошую игру, но не смогли добиться результата. Настало время побеждать», - сказал Вайсс.