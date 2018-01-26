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Варди: «Куда меня сегодня отправляют? В „Челси“ уже кого только не сватали!»

сегодня, 16:31

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди отреагировал на появившиеся в прессе спекуляции на тему того, что игрок интересен «Челси»:

«Куда меня сегодня отправляют? В „Челси“ уже кого только не сватали!

К таким вещам нужно относиться с долей скептицизма, это всего лишь слухи. Обычно они появляются, когда кто-то закинет пару фунтов на это в букмекерской конторе.

Я игрок „Лестера“, сосредоточен лишь на нем, пока в клубе мне не скажут обратное».

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Все комментарии
Foxes
Foxes
сегодня в 19:54
Красавчик Варди.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 17:33
да уже никуда)) после Лэстера только в кабаки в Лэстере, уже ушол паровоз Джейми.
marvel777
marvel777 ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 17:14
Владимipъ Григорянъ:
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко согласовал с лондонским «Челси» условия контракта. Футболист будет зарабатывать в своем новом клубе 8 миллионов евро за сезон. Это практически в два раза больше, чем он зарабатывает в «Роме». Ожидается, что трансфер игрока будет оформлен до конца текущей недели.https://www.soccer.ru/news/1033113.shtml
тогда правда 3
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил marvel777
сегодня в 17:14
marvel777:
это чего у него запросы такие?)
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко согласовал с лондонским «Челси» условия контракта. Футболист будет зарабатывать в своем новом клубе 8 миллионов евро за сезон. Это практически в два раза больше, чем он зарабатывает в «Роме».

Ожидается, что трансфер игрока будет оформлен до конца текущей недели.

https://www.soccer.ru/news/1033113.shtml
marvel777
marvel777 ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 17:09
Владимipъ Григорянъ:
Игроку подмены платить 8 млн в год?
это чего у него запросы такие?)
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил marvel777
сегодня в 17:00
marvel777:
как игрок для ротации почему нет,Мората я думаю покажет еще себя
Игроку подмены платить 8 млн в год?
marvel777
marvel777 ответил ROMA DROGBA
сегодня в 16:56
ROMA DROGBA:
Джеко супер... дожили
как игрок для ротации почему нет,Мората я думаю покажет еще себя
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 16:55
Если сравнивать с досками, которых сватали в Челси, Варди был бы приемлемым вариантом, к тому же у него не только рост, но и скорость, да и удар хорошо поставлен
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил marvel777
сегодня в 16:44
marvel777:
получше Крауча с Кэрролом будет но Джеко был бы вообще супер
Джеко супер... дожили
marvel777
marvel777
сегодня в 16:38
получше Крауча с Кэрролом будет но Джеко был бы вообще супер
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