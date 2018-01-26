Варди: «Куда меня сегодня отправляют? В „Челси“ уже кого только не сватали!»

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди отреагировал на появившиеся в прессе спекуляции на тему того, что игрок интересен «Челси»:

«Куда меня сегодня отправляют? В „Челси“ уже кого только не сватали!

К таким вещам нужно относиться с долей скептицизма, это всего лишь слухи. Обычно они появляются, когда кто-то закинет пару фунтов на это в букмекерской конторе.

Я игрок „Лестера“, сосредоточен лишь на нем, пока в клубе мне не скажут обратное».