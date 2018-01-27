Московское «Динамо» рассчитывает получить обещанные 600 млн рублей

Глава ВТБ Андрей Костин на днях заявил, что сотрудничество с московским «Динамо» не является выгодным. Тем не менее, председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский отметил, что клуб все-таки рассчитывает получить обещанные банком 600 млн рублей:
«Долги перед футболистами погасили за счет внутренних ресурсов и оптимизации расходов. Что касается обещанных ВТБ 600 млн, эти средства пока не перечислены, но вопрос находится в стадии проработки, надеемся на его положительное решение».
В октябре 2016 года суммарная задолженность «Динамо» составляла около 13 млрд рублей. В конце прошлого года «бело-голубые» объявили о погашении всех долгов. Стржалковский сообщил, что у клуба стабильная финансовая ситуация:
«Легко ничего не дается - внешне „легкие“ достижения основаны на предварительной серьезной проработке, а вопрос, который идет тяжело, может в итоге уйти вообще в другую плоскость. Если говорить предметно, то вот, например, решение о том, чтобы футбольный клуб полностью перешел в собственность общества, было тяжелым в том смысле, что несло за собой серьезные экономические последствия, над которыми весь год работали и менеджмент клуба, и менеджмент общества. Тем не менее, нам удалось решить вопрос по текущей и прошлой задолженностям клуба. Сегодня у клуба нет долгов».
Всё тебе ненавистное у тебя в Москве...при чём здесь Питер....
Даже Газпром...не далеко от твоего дома...на юго-востоке.....)))
Всё тебе ненавистное у тебя в Москве...при чём здесь Питер....
Даже Газпром...не далеко от твоего дома...на юго-востоке.....)))
Мне совершенно непонятны действия нашего питерского правительства, скорее - эксперимент. Эксперимент над теми, кто в Москве живет. Город скоро станет для жизни совсем непригоден...но для развития футбола очень хорош!)))
Заметь, Самедов, Джикия...в Москве родились))) такие дела, приятель.
Мне совершенно непонятны действия нашего питерского правительства, скорее - эксперимент. Эксперимент над теми, кто в Москве живет. Город скоро станет для жизни совсем непригоден...но для развития футбола очень хорош!)))
Заметь, Самедов, Джикия...в Москве родились))) такие дела, приятель.
Представь ситуацию:
-Фурсенко берет кредит в газпромбанке для финансирования Зенита;
-перечисляет эти деньги в Зенит;
-после окончания сезона просит ФК Зенит вернуть ему эти деньги.
Это то, что сделал Ротенберг, будучи президентом Динамо(кредит брал в ВТБ)
Как ему вернули долг догадаешься, или опять проблемы с мышлением?
Представь ситуацию:
-Фурсенко берет кредит в газпромбанке для финансирования Зенита;
-перечисляет эти деньги в Зенит;
-после окончания сезона просит ФК Зенит вернуть ему эти деньги.
Это то, что сделал Ротенберг, будучи президентом Динамо(кредит брал в ВТБ)
Как ему вернули долг догадаешься, или опять проблемы с мышлением?
В Москве футбольных клубов достаточно.
В Москве футбольных клубов достаточно.
Нефть,газ - ничто...
ФНЛ - путь к обогащению...
Нефть,газ - ничто...
ФНЛ - путь к обогащению...