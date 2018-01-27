Московское «Динамо» рассчитывает получить обещанные 600 млн рублей

Глава ВТБ Андрей Костин на днях заявил, что сотрудничество с московским «Динамо» не является выгодным. Тем не менее, председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский отметил, что клуб все-таки рассчитывает получить обещанные банком 600 млн рублей:

«Долги перед футболистами погасили за счет внутренних ресурсов и оптимизации расходов. Что касается обещанных ВТБ 600 млн, эти средства пока не перечислены, но вопрос находится в стадии проработки, надеемся на его положительное решение».

В октябре 2016 года суммарная задолженность «Динамо» составляла около 13 млрд рублей. В конце прошлого года «бело-голубые» объявили о погашении всех долгов. Стржалковский сообщил, что у клуба стабильная финансовая ситуация:

«Легко ничего не дается - внешне „легкие“ достижения основаны на предварительной серьезной проработке, а вопрос, который идет тяжело, может в итоге уйти вообще в другую плоскость. Если говорить предметно, то вот, например, решение о том, чтобы футбольный клуб полностью перешел в собственность общества, было тяжелым в том смысле, что несло за собой серьезные экономические последствия, над которыми весь год работали и менеджмент клуба, и менеджмент общества. Тем не менее, нам удалось решить вопрос по текущей и прошлой задолженностям клуба. Сегодня у клуба нет долгов».