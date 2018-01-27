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Московское «Динамо» рассчитывает получить обещанные 600 млн рублей

сегодня, 09:47

Глава ВТБ Андрей Костин на днях заявил, что сотрудничество с московским «Динамо» не является выгодным. Тем не менее, председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский отметил, что клуб все-таки рассчитывает получить обещанные банком 600 млн рублей:

«Долги перед футболистами погасили за счет внутренних ресурсов и оптимизации расходов. Что касается обещанных ВТБ 600 млн, эти средства пока не перечислены, но вопрос находится в стадии проработки, надеемся на его положительное решение».

В октябре 2016 года суммарная задолженность «Динамо» составляла около 13 млрд рублей. В конце прошлого года «бело-голубые» объявили о погашении всех долгов. Стржалковский сообщил, что у клуба стабильная финансовая ситуация:

«Легко ничего не дается - внешне „легкие“ достижения основаны на предварительной серьезной проработке, а вопрос, который идет тяжело, может в итоге уйти вообще в другую плоскость. Если говорить предметно, то вот, например, решение о том, чтобы футбольный клуб полностью перешел в собственность общества, было тяжелым в том смысле, что несло за собой серьезные экономические последствия, над которыми весь год работали и менеджмент клуба, и менеджмент общества. Тем не менее, нам удалось решить вопрос по текущей и прошлой задолженностям клуба. Сегодня у клуба нет долгов».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Sem25
сегодня в 10:54
Sem25:
Отнюдь. При нынешней программе развития страны, скоро в московском регионе будет жить половина россиян. Уже мало клубов. Думаешь Арарат просто так появился? Мне совершенно непонятны действия нашего питерского правительства, скорее - эксперимент. Эксперимент над теми, кто в Москве живет. Город скоро станет для жизни совсем непригоден...но для развития футбола очень хорош!))) Заметь, Самедов, Джикия...в Москве родились))) такие дела, приятель.
При чём здесь "питерское правительство" ???
Всё тебе ненавистное у тебя в Москве...при чём здесь Питер....
Даже Газпром...не далеко от твоего дома...на юго-востоке.....)))
Sem25
Sem25 ответил Против ЦСКА
сегодня в 10:43
Против ЦСКА:
ВТБ скоро откажется от этой нагрузки. В Москве футбольных клубов достаточно.
Отнюдь. При нынешней программе развития страны, скоро в московском регионе будет жить половина россиян. Уже мало клубов. Думаешь Арарат просто так появился?
Мне совершенно непонятны действия нашего питерского правительства, скорее - эксперимент. Эксперимент над теми, кто в Москве живет. Город скоро станет для жизни совсем непригоден...но для развития футбола очень хорош!)))
Заметь, Самедов, Джикия...в Москве родились))) такие дела, приятель.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:41
Скажите, а когда будут удержаны обещанные 20 млн. евро с Павла Погребняка?
Sem25
Sem25 ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:21
Jeck Denielse:
Когда семинар "Как за год погасить задолженность в 13 млрд "??? Нефть,газ - ничто... ФНЛ - путь к обогащению...
Ты этого не понимаешь? Странно, считал, что ты умнее. Специально для тебя "семинар".
Представь ситуацию:
-Фурсенко берет кредит в газпромбанке для финансирования Зенита;
-перечисляет эти деньги в Зенит;
-после окончания сезона просит ФК Зенит вернуть ему эти деньги.

Это то, что сделал Ротенберг, будучи президентом Динамо(кредит брал в ВТБ)

Как ему вернули долг догадаешься, или опять проблемы с мышлением?
drug01
drug01
сегодня в 10:19
....осталось ждать три года????? Даже Степашин бросил Динамо!!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Против ЦСКА
сегодня в 10:05
Против ЦСКА:
ВТБ скоро откажется от этой нагрузки. В Москве футбольных клубов достаточно.
ВнешТоргБанк - советский и российский универсальный коммерческий банк c государственным участием (60,9% принадлежит государству).....а никак не московский....а клубов в стране немерено...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 09:59
ВТБ скоро откажется от этой нагрузки.
В Москве футбольных клубов достаточно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:57
Когда семинар "Как за год погасить задолженность в 13 млрд "???
Нефть,газ - ничто...
ФНЛ - путь к обогащению...
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 09:56
а почему бы и нет
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