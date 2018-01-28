Тевес: «Я чувствую себя живым, наслаждаюсь футболом, как это было в былые времена»

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес поделился эмоциями после возвращения в родной клуб. В минувшую субботу 33-летний футболист в третий раз дебютировал за аргентинскую команду.



«Я чувствую себя живым, наслаждаюсь футболом, как это было в былые времена. Любовь заставляет людей чувствовать себя счастливыми.



Мне гораздо лучше здесь. В Китае моя семья много страдала, но это нормально, таковы правила игры».