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Черчесов: «Если сравнивать с моим началом дрезденской карьеры, Габулов лучше меня»

сегодня, 11:41

Дебют бывшего голкипера тульского «Арсенала» Владимира Габулова в «Брюгге» не удался. 34-летний страж ворот пропустил 6 мячей в стартовых 3 матчах. Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о первых выступлениях Габулова в бельгийском чемпионате:

«Все три игры смотрел, достаточно надёжно играет, понятно, есть пропущенные мячи, такое бывает по той или иной причине. В последнем матче он парировал пенальти, правда, мяч добили.

На сегодняшний день я вижу, что Габулов находится в хорошем состоянии. Понятно, он в чемпионат вошёл, не сыграв ни одной товарищеской игры, это тоже надо учитывать. Если сравнивать с моим началом дрезденской карьеры, думаю, он лучше меня. Я за три игры пропустил около десяти голов.

Ему нужно дать время. Насколько я понимаю, тренер доволен тем, как он играет. Есть практика, есть другой, более открытый футбол. Есть нюансы, которые он должен понять и поймёт».

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Все комментарии
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 14:08
А он вообще - никак не хуже тебя. Может и не лучше, не берусь сравнивать, но то, что не хуже - факт !
Трусливый Бегимотик
Трусливый Бегимотик
сегодня в 12:45
вангую такие же "нормально" на выступлении сборной этим летом.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 12:12
такая же дырка
eaguar
eaguar
сегодня в 11:58
Удачи Габулову .
шацк
шацк
сегодня в 11:52
Земляки...
cska plus
cska plus
сегодня в 11:46
Ты мячеловом был никаким а тренером тем более.
grafff
grafff
сегодня в 11:41
Ну это понятно
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