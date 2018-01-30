Черчесов: «Если сравнивать с моим началом дрезденской карьеры, Габулов лучше меня»

Дебют бывшего голкипера тульского «Арсенала» Владимира Габулова в «Брюгге» не удался. 34-летний страж ворот пропустил 6 мячей в стартовых 3 матчах. Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о первых выступлениях Габулова в бельгийском чемпионате:

«Все три игры смотрел, достаточно надёжно играет, понятно, есть пропущенные мячи, такое бывает по той или иной причине. В последнем матче он парировал пенальти, правда, мяч добили.

На сегодняшний день я вижу, что Габулов находится в хорошем состоянии. Понятно, он в чемпионат вошёл, не сыграв ни одной товарищеской игры, это тоже надо учитывать. Если сравнивать с моим началом дрезденской карьеры, думаю, он лучше меня. Я за три игры пропустил около десяти голов.

Ему нужно дать время. Насколько я понимаю, тренер доволен тем, как он играет. Есть практика, есть другой, более открытый футбол. Есть нюансы, которые он должен понять и поймёт».