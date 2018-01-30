Ляпорт: «С нетерпением жду возможности поработать под руководством Гвардиолы»

Новичок «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт, заключивший с «горожанами» контракт до 2023 года, поделился первыми впечатлениями:

«Чрезвычайно счастлив быть здесь! „Сити“ — клуб с большими амбициями, это одна из лучших команд в Европе.

С нетерпением жду возможности поработать под руководством Пепа Гвардиолы и помочь клубу достичь успехов. „Манчестер Сити“ в меня поверил, а это многое для меня значит. Уже хочу побыстрее начать!»

Напомним, что 23-летний защитник выкупил свой контракт у «Атлетика» за 65 млн евро.