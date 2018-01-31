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Аллегри: «Щесны достойно заменял Джиджи, но Буффон есть Буффон»

сегодня, 05:33
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выездную победу над «Аталантой» (1:0) в первом полуфинальном матче Кубка Италии и отметил игру голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона, который отразил пенальти в первом матче после отсутствия из-за травмы:

«Это важная победа, которую мы сконструировали в первом тайме. Мы показывали хороший футбол, отлично перемещали мяч, растягивая оборону „Аталанты“. Во втором тайме „Аталанта“ старалась отыграться, у нас появилась усталость, но мы отлично держались. Это важный результат, хотя ещё ничего не решено.

Я счастлив за Джиджи, который не играл в Кубке Италии уже 5 лет. Он не растерял своих навыков, пропустив эти 45 дней. Он отдохнул несколько недель. Возможно, ему нужно немного поработать над физикой, но он вернулся и он по-прежнему наш первый номер. Щесны достойно заменял его, но Буффон есть Буффон».

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 10:18
Буффон не станет затягивать с уходом. Хотя даже в 40 лет как мы видим он в хорошей форме.
амурец
амурец
сегодня в 06:21
да с Аталантой Буффон сыграл хорошо, но он так играет один раз за сезон, пора ему уступить дорогу Щесны
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:52
Буффону нужно подумать о своем уходе - он пойдет только на пользу "Ювентусу".
Тем более, что у Щесны получается всё или почти всё, нужно дать ему дорогу.
Не думаю, что Джанлуиджи будет вести себя, как Тотти и уйдет вовремя.
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