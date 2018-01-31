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Бывший игрок «Анжи» Гасанов перейдет в «Енисей»

сегодня, 10:57

Бывший защитник «Анжи» Шамиль Гасанов пополнит состав «Енисея». Об этом сообщил спортивный директор красноярского клуба Денис Петровский.

«Да, Гасанова планируем подписать. Будут ли еще приобретения? Мы мониторим трансферный рынок, но фамилии возможных новичков, пока нет конкретики, озвучивать рано. Естественно, в приоритете после ухода Андрея Козлова у нас поиск нападающего, но главное – мы отталкиваемся от опыта футболиста, его качеств и практики».

24-летний Гасанов может сыграть как в центре обороны, так и в опорной зоне. Прошлым летом футболист сменил «Анжи» на «Тромсе», но из-за травмы не сыграл там ни одного матча.

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