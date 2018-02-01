Муса: «Болельщики просили меня вернуться домой, и вот я здесь!»

Пополнивший состав ЦСКА нападающий Ахмед Муса, которого «армейцы» уже успели заявить на матчи Лиги Европы, пообщался с клубной пресс-службой:

«Я скучал по вам, ребята! Я счастлив и доволен вернуться в ПФК ЦСКА.

Будучи в „Лестере“, я постоянно смотрел матчи, следил за новостями с ноутбука. ЦСКА у меня в крови, этот клуб я никогда не забуду. Постоянно смотрел игры, переписывался с парнями.

Мне постоянно приходили сообщения от болельщиков, которые просили меня вернуться домой, и вот я здесь! Я счастлив, что смогу сыграть на новом стадионе, я ещё никогда не был на этой красивой арене. С нетерпением жду дня, когда выйду на поле нашего стадиона.

Думаю, времени, чтобы набрать оптимальную форму, надо не так много. Полагаю, что за неделю интенсивных тренировок я наберу хорошую форму. У меня мало времени, чтобы набрать кондиции, нельзя терять ни секунды».