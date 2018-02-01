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Муса: «Болельщики просили меня вернуться домой, и вот я здесь!»

вчера, 17:28

Пополнивший состав ЦСКА нападающий Ахмед Муса, которого «армейцы» уже успели заявить на матчи Лиги Европы, пообщался с клубной пресс-службой:

«Я скучал по вам, ребята! Я счастлив и доволен вернуться в ПФК ЦСКА.

Будучи в „Лестере“, я постоянно смотрел матчи, следил за новостями с ноутбука. ЦСКА у меня в крови, этот клуб я никогда не забуду. Постоянно смотрел игры, переписывался с парнями.

Мне постоянно приходили сообщения от болельщиков, которые просили меня вернуться домой, и вот я здесь! Я счастлив, что смогу сыграть на новом стадионе, я ещё никогда не был на этой красивой арене. С нетерпением жду дня, когда выйду на поле нашего стадиона.

Думаю, времени, чтобы набрать оптимальную форму, надо не так много. Полагаю, что за неделю интенсивных тренировок я наберу хорошую форму. У меня мало времени, чтобы набрать кондиции, нельзя терять ни секунды».

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Все комментарии
VIPded
VIPded
вчера в 22:32
Удачи и успехов Мусе с ЦСКА!!!
starche
starche
вчера в 20:45
Про "дом" он здорово придумал)))
Великолепный
Великолепный
вчера в 20:33
ОН ВЕРНУЛСЯ! 😂😂😂
Казанский
Казанский ответил salaga
вчера в 20:18
salaga:
Есть Зенит-Казань и теперь ещё есть Зенит- Петербург.
    Казанский
    Казанский
    вчера в 20:17
    А у кого из КС-фанов Нигерия как дом родной?)))Димка,выходи
    Знак со стрелкой на груди
    Знак со стрелкой на груди ответил salaga
    вчера в 19:54
    salaga:
    У обоих Газпром. Зенит-Казань после 21 тура на первом месте в ЧР, а Зенит-СПБна пятом.
    спасибо за инфу)
    salaga
    salaga ответил Знак со стрелкой на груди
    вчера в 19:49
    Знак со стрелкой на груди:
    титульник газпром?
    У обоих Газпром. Зенит-Казань после 21 тура на первом месте в ЧР, а Зенит-СПБна пятом.
    Знак со стрелкой на груди
    Знак со стрелкой на груди ответил salaga
    вчера в 19:42
    salaga:
    Есть Зенит-Казань и теперь ещё есть Зенит- Петербург.
    титульник газпром?
    salaga
    salaga ответил Знак со стрелкой на груди
    вчера в 19:42
    Знак со стрелкой на груди:
    Казанский Зенит играет в волейбол, а не наш ))
    Есть Зенит-Казань и теперь ещё есть Зенит- Петербург.
    Знак со стрелкой на груди
    Знак со стрелкой на груди ответил salaga
    вчера в 19:40
    salaga:
    Кроме Зенита и СКА, есть ещё и довольно успешно набирающий силу БК "Зенит", который сумелуже дважды обыграть безусловного лидера не только нашего, а и европейского баскетбола, а также Зенит влейбольный, тоже неплохо заявляющий о себе новорождённый. Питер рулит.
    Казанский Зенит играет в волейбол, а не наш ))
    Знак со стрелкой на груди
    Знак со стрелкой на груди ответил parallels
    вчера в 19:39
    parallels:
    я болею за 2 петербургских клуба. футбольный и хоккейный. если есть какие-то проблемы с восприятием адекватности - то вам следует обратиться к болельщикам из тарасовки, должны помочь.
    Как сломанный патефон с этой тарасовкой, она вам покоя всё не дает)) История взаимоотношений болельщиков 2ух клубов похоже вам неизвестна. удачи
    salaga
    salaga ответил parallels
    вчера в 19:34
    parallels:
    я болею за 2 петербургских клуба. футбольный и хоккейный. если есть какие-то проблемы с восприятием адекватности - то вам следует обратиться к болельщикам из тарасовки, должны помочь.
    Кроме Зенита и СКА, есть ещё и довольно успешно набирающий силу БК "Зенит", который сумелуже дважды обыграть безусловного лидера не только нашего, а и европейского баскетбола, а также Зенит влейбольный, тоже неплохо заявляющий о себе новорождённый. Питер рулит.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 19:27
    Спартачи злобствуют не по детски!!! Муса за четыре года выиграл три чемпионства, кубок, два суперкубка, а Глушак десять лет пыжится и на одно чемпионство сподобился.....да пару почетных грамот за безграничную "любовь" к Спартаку!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил ziborock
    вчера в 19:23
    ziborock:
    Игрок из Нигерии считает конюшню домом?! Понятно!)))
      parallels
      parallels ответил Знак со стрелкой на груди
      вчера в 19:20
      Знак со стрелкой на груди:
      Ну почему же, болеть вам никто не запрещает)) Просто в каждой новости вижу ваши комментарии как вы упорно "рвете глотку" за Зенит, но при этом болеете за ска. Получается и вашим и нашим хотите угодить)
      я болею за 2 петербургских клуба. футбольный и хоккейный. если есть какие-то проблемы с восприятием адекватности - то вам следует обратиться к болельщикам из тарасовки, должны помочь.
      Знак со стрелкой на груди
      Знак со стрелкой на груди ответил parallels
      вчера в 19:18
      parallels:
      то есть. следуя вашей логике, я не могу болеть за хоккейный клуб из петербурга?
      Ну почему же, болеть вам никто не запрещает)) Просто в каждой новости вижу ваши комментарии как вы упорно "рвете глотку" за Зенит, но при этом болеете за ска. Получается и вашим и нашим хотите угодить)
      CSKA2012
      CSKA2012
      вчера в 19:12
      Взаимно Ахмед ждём тебя в старте в 1 официальнои матче
      Литейный 4
      Литейный 4
      вчера в 19:07
      Этот бегунок еще не раз накрутит оборону пупсиков!
      Вагабунди
      Вагабунди ответил FILL3286
      вчера в 18:43
      FILL3286:
      Как это так? Ты же негр! А кони говорят,что у нас нет негров))
      Муса: «Болельщики просили меня вернуться домой, и вот я здесь, на пальме!»
      parallels
      parallels ответил Знак со стрелкой на груди
      вчера в 18:28
      Знак со стрелкой на груди:
      странный у вас профиль, земеля. ХК ска и Зенит)))) удалите что-то одно, еще бы написали зенит и спартак в любимые команды )))))
      то есть. следуя вашей логике, я не могу болеть за хоккейный клуб из петербурга?
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
      вчера в 18:28
      Правильно поступил Муса Ахмед что вернулся
      parallels
      parallels ответил AntiherQ1488
      вчера в 18:27
      AntiherQ1488:
      Писерман, получил таки випку?)
      получить-то получил, только акк на премодерации до 15 числа)
      Kerri
      Kerri
      вчера в 18:26
      Мы рады!
      Знак со стрелкой на груди
      Знак со стрелкой на груди ответил parallels
      вчера в 18:24
      parallels:
      нормальный бизнес. впарили лестеру за 20+, вернули бесплатно. спартачам такое и не снилось! те потратили 250 лямов на зулусов, которых потом раздали по бесплатным арендам!
      странный у вас профиль, земеля. ХК ска и Зенит)))) удалите что-то одно, еще бы написали зенит и спартак в любимые команды )))))
      Майкл59ru
      Майкл59ru
      вчера в 18:24
      Будучи в „Лестере“, я постоянно смотрел матчи, следил за новостями с ноутбука. Ну да,надо же было как то убивать время сидя на лавке. Читал новости о цска и играл в пасьянс-косынку )
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 18:24
      Радуется. не зря. Осталось посмотреть в деле....
      4RT
      4RT
      вчера в 18:18
      Муса ,гоу хоум!
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил parallels
      вчера в 18:18
      parallels:
      нормальный бизнес. впарили лестеру за 20+, вернули бесплатно. спартачам такое и не снилось! те потратили 250 лямов на зулусов, которых потом раздали по бесплатным арендам!
      Писерман, получил таки випку?)
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488
      вчера в 18:17
      Да ладно, просто ты никому не нужен в Лестере))
      Морозовский
      Морозовский
      вчера в 18:04
      Можно подумать, что его силком завезли в Англию и бросили!
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