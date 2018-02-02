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«Барселона» минимально обыграла «Валенсию»

сегодня, 01:23
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

В первом полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» на своём поле переиграла «Валенсию».

Барселона, стадион «Камп Ноу»

«Барселона» – «Валенсия» – 1:0 (0:0)
Гол: Л. Суарес 67

«Барселона»: Силлессен, Пике, Умтити, Альба, Роберто, Бускетс, Иньеста (Алькасер 73), Видаль (Коутиньо 58), Ракитич (Паулиньо 68), Месси, Л. Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

«Валенсия»: Хауме, Гайя, Везу, Паулиста, Монтойя, Перейра (Максимович 46), Коклен, Парехо, Солер (Торрес 76), Вьетто, Родриго (Лоренсо 81).
Главный тренер: Марселино.

Предупреждения: Роберто 35, Перейра 40, Вьетто 51, Солер 53.

Судья: Хосе Мария Санчес Мартинес.

«Соккер.ру» вёл онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом полуфинальном поединке «Севилья» в гостях не смогла победить «Леганес» (1:1)

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Все комментарии
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 12:16
Такое впечатление, что Барса играла на третьей передаче, не разгонялась особо. Большой плюс, что не дали забить Валенсии. Теперь, если забьют у них хотя бы один, мышам нужно будет забивать три. Если бы сыграли по нулям, Валенсия бы играла дома на ничью, а так ей нужно бежать отыгрываться, уже всей командой в ворота собственные не залезут. Умтити просто красавец! Если продолжит в том же духе, станет сильнейшим защитником в мире. С Суаресом опять парадокс, играя весь матч на уровне серого Видаля, опять забил гол, но это, конечно, благодаря Великому Лео. Ракитич в последних играх косячит, да и Альба вчера грешил косяками. Роберто тоже сбавил обороты. Пора сделать передышку, весь сезон на таких оборотах высоких играть сложно. Хорошо, что замены есть качественные. Думаю, что в ответке будет 1:1. С Эспаньолом тоже можно ничью раскатать, передохнув перед ЛЧ.
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 12:02
Юстас Алексу.
Ты в какую группу детского садика ходишь? Тебе воспитательница разве разрешала кнопочки нажимать?
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 11:01
в ответке будет заруба.
Zimmer
Zimmer
сегодня в 10:57
Не густо с голами получилось.
112910415
112910415
сегодня в 10:55
в гостях накидают больше
DVoxNN
DVoxNN ответил Великий Князь
сегодня в 10:49
Великий Князь:
Если пойдёт далеко, то окажется в ПСЖ или МС, аха-ха)
Ну уж точно не в туринтусе
DVoxNN
DVoxNN ответил Воин666
сегодня в 10:47
Воин666:
А Реал разгромил этот клубишку, а барсики ели отскочили.
А ты смотрел как они играли с Барсой и Реалом? С Реалом понеслись вперед с самого начала и пропустили контратаки. Тут же весь матч в своей штрафной просидели.
alexfor
alexfor ответил Воин666
сегодня в 09:44
Не, там норм все) по крайней наглым образом засчитанные 3 гола в 2 матчах лч ( 1.4 бавария и финал с атлетами) с оффсайда не было.
reis1sue
reis1sue ответил Воин666
сегодня в 09:37
Не забудь сразу вспомнить и победы в 20 веке, раз больше нет аргументов. Живи настоящим, а в настоящем происходит то, от чего тебя внутренне распирает от злобы
Воин666
Воин666 ответил alexfor
сегодня в 09:31
alexfor:
Что и остается, как вспоминать 2 подаренные лч)
На сколько я помню помню это вам дарили ЛЧ в сезоне 08/09)
alexfor
alexfor ответил Воин666
сегодня в 09:31
    alexfor
    alexfor ответил Воин666
    сегодня в 09:30
    Что и остается, как вспоминать 2 подаренные лч)
    Воин666
    Воин666 ответил alexfor
    сегодня в 09:30
    alexfor:
    Не сравнивай бегущую вперед валю у себя дома и открывающую все, что можно, и двухэтажный автобус в гостях в полуфинале кубка.
    Если бы они бежали вперёд, то разгромили вас как ПСЖ.
    alexfor
    alexfor ответил Воин666
    сегодня в 09:29
    Не сравнивай бегущую вперед валю у себя дома и открывающую все, что можно, и двухэтажный автобус в гостях в полуфинале кубка.
    Воин666
    Воин666 ответил reis1sue
    сегодня в 09:28
    reis1sue:
    Умник, напомнить, как реал выступил в кубке?
    Лучше напомни как выступили в 2 последних ЛЧ.
    alexfor
    alexfor ответил Воин666
    сегодня в 09:27
    А реал разгромлен барсой)
    reis1sue
    reis1sue ответил Воин666
    сегодня в 09:17
    Умник, напомнить, как реал выступил в кубке?
    Воин666
    Воин666
    сегодня в 09:10
    А Реал разгромил этот клубишку, а барсики ели отскочили.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 08:43
    Опять Барса наказала городов реала за их длинный язык))
    Всю ночь не спали, ждали гол в ворота барсы, но увы.
    Всех с победой))
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Lionel Messi-10
    сегодня в 08:28
    Lionel Messi-10:
    Чувствую я Коутиньо далеко пойдёт, начал игру нервно, но потом вроде влился в игру, пошли в ход пяточки)) Он ещё покажет себя
    Если пойдёт далеко, то окажется в ПСЖ или МС, аха-ха)
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 08:27
    Ответка 3:0 и прощай кубок цыгании. Аха-ха)
    alexfor
    alexfor ответил Кьянти
    сегодня в 08:23
      Amsterdamsche Ajax
      Amsterdamsche Ajax
      сегодня в 08:10
      С победой Барса!
      alex1990for
      alex1990for ответил Кьянти
      сегодня в 08:08
      Кьянти:
      Блин, Барса чудом отскочила. Гол случайный залетел. Валенсия всю игру гранатовых возила. В центре обороны вообще проходной двор. Кто там в центре у них вообще играл, что за бездарь? Просто мышам не повезло, да конечно судья все зарешал, свистел в одну сторону. Валенсию на свисток посадил, так-то по игре мыши 2,3 должны были забивать. Но ничего в ответке Барсе конец и судьи не помогут.
      уя бред пишешь)
      Zidane.5
      Zidane.5
      сегодня в 07:38
      Игра была равна играли два *****!!!
      Vane4ek
      Vane4ek
      сегодня в 06:49
      Минимальная сухая победа!) одной ногой в финале!))
      Кьянти
      Кьянти
      сегодня в 06:42
      Блин, Барса чудом отскочила. Гол случайный залетел. Валенсия всю игру гранатовых возила. В центре обороны вообще проходной двор. Кто там в центре у них вообще играл, что за бездарь? Просто мышам не повезло, да конечно судья все зарешал, свистел в одну сторону. Валенсию на свисток посадил, так-то по игре мыши 2,3 должны были забивать. Но ничего в ответке Барсе конец и судьи не помогут.
      BarsfanBaku
      BarsfanBaku
      сегодня в 05:54
      с Победой Каталонцы .
      Красавчик Умтити ,
      жаль Месси не смог забить . Ждем ответку
      Caniggia
      Caniggia
      сегодня в 05:06
      Выползет Барса в финал со скрипом.
      Дмитрий Аександров
      Дмитрий Аександров
      сегодня в 04:57
      "Валенсии" повезло.
      "Барселона" мыслями уже в Лиге Чемпионов.
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