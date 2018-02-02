«Барселона» минимально обыграла «Валенсию»

В первом полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» на своём поле переиграла «Валенсию».
Барселона, стадион «Камп Ноу»
«Барселона» – «Валенсия» – 1:0 (0:0)
Гол: Л. Суарес 67
«Барселона»: Силлессен, Пике, Умтити, Альба, Роберто, Бускетс, Иньеста (Алькасер 73), Видаль (Коутиньо 58), Ракитич (Паулиньо 68), Месси, Л. Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
«Валенсия»: Хауме, Гайя, Везу, Паулиста, Монтойя, Перейра (Максимович 46), Коклен, Парехо, Солер (Торрес 76), Вьетто, Родриго (Лоренсо 81).
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: Роберто 35, Перейра 40, Вьетто 51, Солер 53.
Судья: Хосе Мария Санчес Мартинес.
«Соккер.ру» вёл онлайн-трансляцию данного поединка.
В другом полуфинальном поединке «Севилья» в гостях не смогла победить «Леганес» (1:1)
Итог один. С победой !!!
Итог один. С победой !!!
А также как играл в защите Умтити.
А также как играл в защите Умтити.