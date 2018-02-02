Суарес: «Наше преимущество минимально, и дома „Валенсия“ всегда играет лучше»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес, автор единственного гола в домашнем матче с «Валенсией» (1:0), подвёл итоги первой полуфинальной встречи в рамках Кубка Испании:

«Преимущество „Барселоны“ минимально. Впереди нас ждут ещё 90 минут, и дома „Валенсия“ всегда играет лучше, тем более, когда речь идёт о выходе в финал Кубка. У нас были и другие шансы забить гол, несмотря на небольшое свободное пространство, которое было у их штрафной. У „Валенсии“ тоже были моменты, но она не смогла их реализовать.

Важно отметить, что соперник не доставил нам проблем. Это показывает, что они отнеслись к „Барселоне“ с должным уважением».