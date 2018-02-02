«Ювентус» летом попробует подписать Карраско

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско летом может перейти в «Ювентус».

«Бьянконери» еще зимой пытались подписать 24-летнего игрока, но «матрасники» его не отпустили, поскольку рассчитывают на помощь бельгийца в матчах Примеры и Лиги Европы.

Тем не менее в этом сезоне Карраско стал ощутимо меньше играть - пока он лишь 7 раз выходил в основе на матчи чемпионата, а прибытие в команду Витоло еще более уменьшает шансы хавбека на стабильную практику.

Сумма отступных в контракте Карраско составляет 100 млн евро, но, очевидно, что «Юве» попробует договориться за гораздо меньшую сумму.