Батшуайи: «Я мог забить и больше»

Арендованный у «Челси» нападающий дортмундской «Боруссии» Миши Батшуайи, который отличился дублем и результативной передачей в ворота «Кёльна», отметил, что не использовал все свои шансы в дебютном матче за новую команду (3:2):

«Я очень счастлив. Это моя дебютная игра, и мне было непросто. Я мог бы забить и больше, но самое главное – это победа.

Моя цель с дортмундской „Боруссией“ – продолжать побеждать и финишировать как можно выше, чтобы попасть в Лигу чемпионов».