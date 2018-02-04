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Неймар: «С нетерпением жду встречи с „Реалом“»

вчера, 14:02
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен14.02.2018 в 22:45 Не начался

Нападающий ПСЖ Неймар признался, что с нетерпением ждет встречи с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча между клубами состоится 14 февраля. 

«С нетерпением жду встречи с „Реалом“. Каждый день мы готовимся к этой игре.

Мы будем играть против очень качественной команды, большого клуба. Мы с уважением относимся к „Реалу“, но будем сражаться за победу». 

Ранее ходили слухи, что «Реал» хочет переманить Неймара в свою команду. 

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Все комментарии
This is BarCa
This is BarCa ответил Гражданиннн
вчера в 20:33
Гражданиннн:
Тебя ждет страшный позор. Когда надо, Реал настроится на победу хоть с любой ценой.
С любой ценой? Чувак, это ты в точку... XD
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Gourcuff Yohanne
вчера в 19:08
Gourcuff Yohanne:
спроси Неймара
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff ответил Gourcuff Yohanne
    вчера в 18:38
    Gourcuff Yohanne:
    спроси Неймара
    Смешно ...Любой дурак заметит,что игра более скоростной стала
    Gourcuff Yohanne
    Gourcuff Yohanne ответил barcelona and cruyff
    вчера в 18:31
    barcelona and cruyff:
    И почему же обиженник?
    спроси Неймара
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:23
      Гражданиннн
      Гражданиннн
      вчера в 18:22
      Тебя ждет страшный позор. Когда надо, Реал настроится на победу хоть с любой ценой.
      barcelona and cruyff
      barcelona and cruyff ответил Gourcuff Yohanne
      вчера в 18:00
      Gourcuff Yohanne:
      говорит обиженник из барселоны
      И почему же обиженник?
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik
      вчера в 17:54
      Если Неймар унизит Реал с неприличным счетом, то сливки точно его купят, прям как ПСЖ. Бьет значит любит. Мазохисты :)
      Gourcuff Yohanne
      Gourcuff Yohanne ответил barcelona and cruyff
      вчера в 17:40
      barcelona and cruyff:
      Мешок не пройдет опытный Реал
      говорит обиженник из барселоны
      barcelona and cruyff
      barcelona and cruyff
      вчера в 17:37
      Мешок не пройдет опытный Реал
      Agamaga
      Agamaga
      вчера в 17:35
      Узнаем уровень ПСЖ во встрече со сливочными, что они из себя представляют.
      112910415
      112910415
      вчера в 17:21
      хм...Реал малость сильнее
      Dauletbek
      Dauletbek
      вчера в 16:57
      Ему наверное скучно во Франции, там соперники легкие, серьезную игру хочет. ..ну к тому же показать себя Пересу, а то тот раздумывает над покупкой Неймара...
      BARCDJIN
      BARCDJIN
      вчера в 16:25
      В любом случае Зидан весит на своем лысом волоске...
      Zidane.5
      Zidane.5
      вчера в 16:23
      Мечтает оказаться в Реале в качестве игрока королевского клуба!!!
      Saang
      Saang
      вчера в 16:17
      Мы все тоже очень ждем когда тебя раскатают в блин
      egoos
      egoos
      вчера в 16:07
      Не веря, что защита сливочных сдюжит против мотивированного соперника. Они от леванте отгребли что уж говорить о ПСЖ. Пропустят они это стопудово...и не один. Вопрос в том, сколько они забьют...если забьют
      Egorium
      Egorium
      вчера в 15:54
      Еще в Реале только не нагадил.
      BARCELONA-BEST
      BARCELONA-BEST
      вчера в 15:52
      Вставай в очередь)) ещё 2 клуба должны унизить реал до тебя))
      Богиня Соккера
      Богиня Соккера
      вчера в 15:49
      C нетерпеньем ждет позора?) Странный он, Неймар. Ведь влетят по полной от Реала, мама не горюй.
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 15:47
      Унизить Реал - действительно мечта.
      patra
      patra
      вчера в 15:44
      Бабки против авторитета. Думаю авторитет задавит толстосума.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      вчера в 15:40
      Убежден,если Реал не сможет раздавить ПСЖ,это сделает Перес,так как Перес уже выпустил всю свою армию на покупку всё и вся на игры с ПСЖ и сделал правильно.Хочу,чтобы этот петушок был унижен.Никогда не болел за Реал но в этих играх с ПСЖ полностью на стороне Реала.
      Дмитрий Аександров
      Дмитрий Аександров
      вчера в 15:38
      Непредсказуемая пара.
      MIKITA463295
      MIKITA463295
      вчера в 15:32
      Пусть покажут тебе твое настоящие место...
      Тysоn
      Тysоn
      вчера в 15:28
      Реал может и разорвать Псж,а может и трешку пропустить..Так,что шансы равны)
      Doping87
      Doping87
      вчера в 15:27
      Матч будет бешенный, победит Реал минимально. Наймар забьёт два, может три, но этого не хватит для победы. Но хватит чтобы перебраться в Реал.
      neomessi
      neomessi
      вчера в 15:25
      Я вот лично не верю в ПСЖ.
      Реал хоть хромает и буксует сильно но пройдет дальше.
      Galaxy real way
      Galaxy real way
      вчера в 15:21
      Реал может запросто продуть ПСЖ дома или же разгромить их. Сейчас Реал непредсказуем, тут 50/50. Думаю кто первый на Бернабеу забьет у того шансы на проход увеличиваются.
      Байкал Иркутск
      Байкал Иркутск
      вчера в 15:20
      Неймар хочет доказать Пересу, что нынешний Реал во главе с КРИ надо разогнать, а его купить!
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