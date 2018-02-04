Неймар: «С нетерпением жду встречи с „Реалом“»

Нападающий ПСЖ Неймар признался, что с нетерпением ждет встречи с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча между клубами состоится 14 февраля.



«С нетерпением жду встречи с „Реалом“. Каждый день мы готовимся к этой игре.



Мы будем играть против очень качественной команды, большого клуба. Мы с уважением относимся к „Реалу“, но будем сражаться за победу».



Ранее ходили слухи, что «Реал» хочет переманить Неймара в свою команду.