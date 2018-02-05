Неймар отметил 26-летие с размахом

5 февраля нападающему ПСЖ Неймару исполнилось 26 лет. Бразилец отмечал дату дважды. В субботу футболист пригласил к себе домой самых близких друзей. Они играли в покер вместе с профессионалом Рафаэлем Мораесом, пока рядом выступали музыканты из бразильской рок-группы и другие исполнители.

Ради следующего дня Неймар пригласил на торжество весь персонал парижского клуба и лично оплатил поездку в Париж пятидесяти бразильцам, среди которых были его друзья из «Сантоса». Все вмести они посетили один из известнейших театров мира «Опера Гарнье», а позже отправились в роскошный ресторан.