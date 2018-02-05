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Неймар отметил 26-летие с размахом

сегодня, 09:08

5 февраля нападающему ПСЖ Неймару исполнилось 26 лет. Бразилец отмечал дату дважды. В субботу футболист пригласил к себе домой самых близких друзей. Они играли в покер вместе с профессионалом Рафаэлем Мораесом, пока рядом выступали музыканты из бразильской рок-группы и другие исполнители.

Ради следующего дня Неймар пригласил на торжество весь персонал парижского клуба и лично оплатил поездку в Париж пятидесяти бразильцам, среди которых были его друзья из «Сантоса». Все вмести они посетили один из известнейших театров мира «Опера Гарнье», а позже отправились в роскошный ресторан.

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Все комментарии
ArtNow
ArtNow
сегодня в 11:43
Красиво жить не запретишь
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:02
С Днем рождения, Неймар!!!
Желаю тебе больше внимания уделять футболу!!! Праздники можно перенести на то время, когда ты перестанешь в него играть.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:54
У Неймара есть деньги, почему бы и не отметить День рождения с размахом?
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:24
Вот она славянская этика,а потом говорят почему с нами не хотят дружить?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:20
У богатых свои причуды.
YRunner
YRunner ответил vale46
сегодня в 10:12
vale46:
У меня сейчас 9 утра и 5 февраля,а Неймар уже день рождения отметить успел,да еще и в субботу-это как?Или у них можно заранее отмечать?
Кто празднику очень сильно рад тот празднует праздник заранее.
denmig
denmig
сегодня в 10:11
сэкономил ! - на все про все потратил тыс 100 ! а ронни вон по пол-ляма выкидывает!
vale46
vale46
сегодня в 10:04
У меня сейчас 9 утра и 5 февраля,а Неймар уже день рождения отметить успел,да еще и в субботу-это как?Или у них можно заранее отмечать?
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 09:34
26 лет, а ума всё ещё нет)
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
сегодня в 09:29
И ведь не подавится.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:23
Жирует однако.
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 09:23
Какорен: "Это норма"
parallels
parallels
сегодня в 09:20
знаем мы его размах. полметра.
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