Аленичев рассказал о ходе переговоров между «Енисеем» и «Динамо» по Зотову

«Енисей» хочет подписать полузащитника московского «Динамо» Александра Зотова, москвичи же желают разорвать с футболистом контракт, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал о ходе переговоров:

«Думаю, усиление в лице двух игроков у нас еще будет - нам нужен нападающий, потому что Андрей Козлов нас покинул, и необходим центральный защитник. Ведем переговоры с „Динамо“ по Зотову, я бы от него не отказался, но есть небольшие проблемы - у него контракт еще на полтора года, так что переговоры непростые».