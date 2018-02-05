Сергей Еременко стал игроком «Спартака»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Сумеет ли какая-нибудь европейская команда сделать требл по итогам текущего сезона?
    Да
    47%
    774
    Нет
    29%
    485
    А что такое требл?
    22%
    373
    Затрудняюсь ответить
    2%
    26
    Всего голосов: 1658
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Германия. Кубок
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Франция. Кубок
  • Юношеская Лига УЕФА
Германия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария---
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерФонбет1.54.46
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче---
Франция. Кубок 2017/2018, 1/8 финала1X2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бург-ан-Бресс (Перрона)Бург-ан-Бресс -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет19.591.09
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Квалификационный плей-офф1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер М (до 19) (Милан)Интер М (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (до 19) (Москва)Спартак М (до 19)---
  • Главные новости
  • Все новости
00:55
«Челси» вдесятером крупно уступил «Уотфорду»45
00:42
«Дженоа» вырвал победу у «Лацио»19
23:17
Месси узнал о возможном уходе Роналду из «Реала»24
21:42
«Челси» претендует на лидера «Манчестер Сити»23
20:43
Шатов может доплатить 10 млн рублей из своего кармана, чтобы сыграть с «Зенитом»115
01:00
Попов: «Промес обязательно сделает следующий шаг, но тут нельзя спешить»0
00:47
Трой Дини отпраздновал гол в ворота «Челси», показав средний палец болельщикам8
00:37
Лаллана был удален после того, как схватил соперника за горло5
00:31
Фабрегас собрал команду мечты4
00:23
Попов: «„Трабзонспор“ предлагал лучшие условия, но остался в „Спартаке“»5
00:09
Руни: «„Тоттенхэму“ нужны трофеи, чтобы мотивировать Кейна»0
23:52
Каррера: «Ищем россиянина на позицию левого защитника»12
23:47
«Вест Хэм» уволит Мойеса по окончании сезона1
23:40
Руни: «Если вам не нравится игра „Манчестер Сити“, то вам не нравится футбол»3
23:33
«Рома» не включит Переса, провалившего алкотест, в заявку на матч с «Беневенто»0
23:17
Ватцке: «Если еще кто-то будет шантажировать „Боруссию“, у него будут большие проблемы»3
23:07
Гаттузо: «Меня раздражает, когда я слышу комплименты в адрес „Милана“»1
23:06
«Сошо» могут отправить в пятую французскую лигу0
23:01
Эбуэ: «Готов играть в Багдаде или Пакистане»1
22:54
Давид Луис попал в стартовый состав «Челси» впервые за 100 дней1
22:46
Во вторник УЕФА может отменить дисквалификацию Карвахаля на матч с ПСЖ1
22:34
Дефур перенес операцию и может пропустить остаток сезона1
22:25
Малафеев отказался комментировать слухи о переходе Шатова8
22:21
«Уотфорд» - «Челси»: стартовые составы1
22:10
«Торино» выкупит у «Ювентуса» Ринкона1

Сергей Еременко стал игроком «Спартака»

вчера, 16:09

19-летний полузащитник Сергей Еременко будет представлять цвета московского «Спартака». С футболистом заключено арендное соглашение до 31 декабря 2018 года.

Первый профессиональный контракт Сергей заключил с финским клубом «Яро», а в 2016 году хавбек перебрался в Швейцарию и стал играть в «Базеле». В последнее зимнее трансферное окно игрока выкупил «Спартак» из Юрмалы, уже оттуда Еременко переехал в Москву.

Изначально сообщалось, что молодой футболист не устроил «красно-белых» по итогам просмотра, однако Еременко всё-таки поехал с командой на второй сбор.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зинков вернулся в «Зенит»
02 февраля 5
Бухарестское «Динамо» арендовало у «Ахмата» Торже
02 февраля 1
Состав «Краснодара» пополнил 22-летний защитник «Волгаря»
02 февраля 9
Новичок «Динамо СПб» покинул команду уже через неделю ради клуба из Австрии
01 февраля 3
«Динамо» объявило о трансфере ганского хавбека «Леха»
31 января 12
Талисман «Енисея» представил первый зимний трансфер красноярцев
31 января 6
Обсудить
Все комментарии
Готлиб
Готлиб ответил Бутсы
вчера в 21:18
Бутсы:
Три сына. Их три брата, Алексей, Роман и Сергей. Лёха за Сатурн играл в конце нулевых.
И где теперь этот Сатурн? кю его конём! 61ой накрылся и исчез,как белый дым!
blitz
blitz
вчера в 21:15
Поставил крест на своей карьере.
viking88
viking88 ответил Заполярный
вчера в 20:35
Заполярный:
НУ ВОТ И ХОРОШО. МОЛОДОЙ, ПЕРСПЕКТИВНЫЙ. ЗАИГРАЕТ.
хорошо бы
Заполярный
Заполярный
вчера в 20:33
НУ ВОТ И ХОРОШО. МОЛОДОЙ, ПЕРСПЕКТИВНЫЙ. ЗАИГРАЕТ.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил cska plus
вчера в 20:04
cska plus:
Хрюши рассказывали про семью Ерёменко, что замешаны в наркоте, а теперь в ладоши хлопают приветствуя, хотелось бы понять где настоящее лицо.
Семья Ерёменко старшего-ЦСКА. Гинер сам говорил)
Mяyчeло
Mяyчeло ответил useoff
вчера в 19:32
useoff:
Кокаиньо
KOKAINUM!

useoff
useoff
вчера в 19:26
Кокаиньо
Sueverny
Sueverny
вчера в 19:16
Не глядя на некоторые коллизии игроку пожелаем удачи. Он же не виноват что экс-преподаватель экс-дисциплины есть владелец клуба.
Бутсы
Бутсы ответил ziborock
вчера в 19:02
ziborock:
Было у отца два сына, один умный, другой наркоман....
Три сына. Их три брата, Алексей, Роман и Сергей. Лёха за Сатурн играл в конце нулевых.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил cska plus
вчера в 18:52
cska plus:
Хрюши рассказывали про семью Ерёменко, что замешаны в наркоте, а теперь в ладоши хлопают приветствуя, хотелось бы понять где настоящее лицо.
Что и требовалось доказать - двойные стандарты!
Морозовский
Морозовский ответил nikoladolgov
вчера в 18:48
nikoladolgov:
Странно ... Не устроил, но поехал . Типа на свои кровные или кому то приглянулся в качестве любовницы ? Ох уж эти шалуны Спартаковские.
Да ничего странного: чтобы подписать Рому, пришлось взять и Серёгу.
sten312
sten312 ответил ziborock
вчера в 18:42
ziborock:
Было у отца два сына, один умный, другой наркоман....
А третий просто свинья.
Tommy Lee
Tommy Lee ответил cpartak60
вчера в 18:38
cpartak60:
тоже не работает!конкурс прогнозов ерунда !старый сайт отработал!семинольщики бакланов и коней заполонили ветки!ваще .........
    spartakus50
    spartakus50 ответил vastudio
    вчера в 18:34
    vastudio:
    У кого-то работает старый дизайн?
    Старый дизайн сайта однозначно лучше и удобнее нового!!!!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 18:31
    Странно ...
    Не устроил, но поехал .
    Типа на свои кровные или кому то приглянулся в качестве любовницы ?
    Ох уж эти шалуны Спартаковские.
    cpartak60
    cpartak60 ответил FILL3286
    вчера в 18:22
    FILL3286:
    У меня не работает почему то) Хотя с утра работало))
    тоже не работает!конкурс прогнозов ерунда !старый сайт отработал!семинольщики бакланов и коней заполонили ветки!ваще .........
    DVOK68
    DVOK68
    вчера в 18:18
    Хорошо,посмотрим на его игру.
    vastudio
    vastudio
    вчера в 18:00
    Ладно,ждём сутки, если не вернут, сваливаем , тогда уже насовсем. Редкостные жлобы, не прислушивающиеся к своим подписчикам.
    fcspartak
    fcspartak ответил Saang
    вчера в 18:00
    Saang:
    Сергей Еременко стал игроком Спартака а старый сайт перестал открыться по ссылке... Ну что, братцы хрюндели, бакланы, мерины, бычки, проводницы - стоя и не чокаясь?
    зашел только что на старый заново. на всякий случай 100 поднял)
    vastudio
    vastudio ответил Obdulio Varela
    вчера в 17:58
    Obdulio Varela:
    Этой ссылкой от нового хлама спасаюсьhttps://www.soccer0010.com/?new_design=0
    уже не работает с обеда. К...лы...
    Saang
    Saang
    вчера в 17:56
    Сергей Еременко стал игроком Спартака а старый сайт перестал открыться по ссылке... Ну что, братцы хрюндели, бакланы, мерины, бычки, проводницы - стоя и не чокаясь?
    ziborock
    ziborock
    вчера в 17:56
    Было у отца два сына, один умный, другой наркоман....
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela ответил FILL3286
    вчера в 17:55
    FILL3286:
    У меня не работает почему то) Хотя с утра работало))
    Стрёмно, если так... Хуже только за лазурных топить
    ziborock
    ziborock ответил cska plus
    вчера в 17:55
    cska plus:
    Хрюши рассказывали про семью Ерёменко, что замешаны в наркоте, а теперь в ладоши хлопают приветствуя, хотелось бы понять где настоящее лицо.
    А ты кинь пруф, а то двое таких уже слились!)))
    time out
    time out ответил Obdulio Varela
    вчера в 17:52
    Obdulio Varela:
    Этой ссылкой от нового хлама спасаюсьhttps://www.soccer0010.com/?new_design=0
    Эта ссылка уже не работает, короче админы решили лишиться большей части пользователей.
    FILL3286
    FILL3286 ответил Obdulio Varela
    вчера в 17:50
    Obdulio Varela:
    Этой ссылкой от нового хлама спасаюсьhttps://www.soccer0010.com/?new_design=0
    У меня не работает почему то) Хотя с утра работало))
    denmig
    denmig
    вчера в 17:44
    К коням отношения по футболу - ваще 000! Прибыл из Спартака Юрмала ! Успехов новичку!
    cska plus
    cska plus
    вчера в 17:40
    Хрюши рассказывали про семью Ерёменко, что замешаны в наркоте, а теперь в ладоши хлопают приветствуя, хотелось бы понять где настоящее лицо.
    Михаил Полунин
    Михаил Полунин
    вчера в 17:40
    Если раскроется мастерство и не будет травм, то можно чего-нибудь ожидать... Да и российский паспорт не лишний...

    Поживем, увидим...
    FILL3286
    FILL3286 ответил vastudio
    вчера в 17:39
    vastudio:
    У кого-то работает старый дизайн?
    Нет не работает,прикрыли походу лавочку))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100