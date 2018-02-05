Сергей Еременко стал игроком «Спартака»

19-летний полузащитник Сергей Еременко будет представлять цвета московского «Спартака». С футболистом заключено арендное соглашение до 31 декабря 2018 года.

Первый профессиональный контракт Сергей заключил с финским клубом «Яро», а в 2016 году хавбек перебрался в Швейцарию и стал играть в «Базеле». В последнее зимнее трансферное окно игрока выкупил «Спартак» из Юрмалы, уже оттуда Еременко переехал в Москву.

Изначально сообщалось, что молодой футболист не устроил «красно-белых» по итогам просмотра, однако Еременко всё-таки поехал с командой на второй сбор.