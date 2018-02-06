Булыкин: «Хочется, чтобы наши ребята уезжали за границу и желательно в топ-клубы»

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин пожелал российским футболистам пробовать свои силы за рубежом. Сам Булыкин в своем время поиграл в «Байере», «Андерлехте», «Фортуне» из Дюссельдорфа, «Ден Хааге», «Аяксе» и «Твенте».

«Лично мне хочется, чтобы наши ребята уезжали за границу и желательно в топ-клубы. Там они будут гораздо быстрее прогрессировать, набираться опыта, а потом передавать его партнерам по сборной. Но для этого нужно постоянно играть, а не сидеть на скамейке запасных.

Что мешает уехать? Высокие зарплаты в России и нежелание покидать зону комфорта. Им нужно найти дополнительную мотивацию, мощный стимул. Желательно понять, что российский и европейский футбол очень сильно различается».