Булыкин: «Хочется, чтобы наши ребята уезжали за границу и желательно в топ-клубы»

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин пожелал российским футболистам пробовать свои силы за рубежом. Сам Булыкин в своем время поиграл в «Байере», «Андерлехте», «Фортуне» из Дюссельдорфа, «Ден Хааге», «Аяксе» и «Твенте».
«Лично мне хочется, чтобы наши ребята уезжали за границу и желательно в топ-клубы. Там они будут гораздо быстрее прогрессировать, набираться опыта, а потом передавать его партнерам по сборной. Но для этого нужно постоянно играть, а не сидеть на скамейке запасных.
Что мешает уехать? Высокие зарплаты в России и нежелание покидать зону комфорта. Им нужно найти дополнительную мотивацию, мощный стимул. Желательно понять, что российский и европейский футбол очень сильно различается».
Зенит-Динамо , кубок страны, показывали на всю страны, такой срач.
Обе команды должны быть наказаны, Зенит перевести в Пердив, а Динамо во втордив,
Такая договорная система и в чемпионате.Выручают иностранцы, они хоть бегают,
Зенит-Динамо , кубок страны, показывали на всю страны, такой срач.
Обе команды должны быть наказаны, Зенит перевести в Пердив, а Динамо во втордив,
Такая договорная система и в чемпионате.Выручают иностранцы, они хоть бегают,