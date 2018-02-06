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Булыкин: «Хочется, чтобы наши ребята уезжали за границу и желательно в топ-клубы»

сегодня, 09:27

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин пожелал российским футболистам пробовать свои силы за рубежом. Сам Булыкин в своем время поиграл в «Байере», «Андерлехте», «Фортуне» из Дюссельдорфа, «Ден Хааге», «Аяксе» и «Твенте».

«Лично мне хочется, чтобы наши ребята уезжали за границу и желательно в топ-клубы. Там они будут гораздо быстрее прогрессировать, набираться опыта, а потом передавать его партнерам по сборной. Но для этого нужно постоянно играть, а не сидеть на скамейке запасных.

Что мешает уехать? Высокие зарплаты в России и нежелание покидать зону комфорта. Им нужно найти дополнительную мотивацию, мощный стимул. Желательно понять, что российский и европейский футбол очень сильно различается».

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Все комментарии
борька
борька
сегодня в 13:03
Наша футбольная лига,это лодырь-лига.Кубок России, 90% матчей сливных..
Зенит-Динамо , кубок страны, показывали на всю страны, такой срач.
Обе команды должны быть наказаны, Зенит перевести в Пердив, а Динамо во втордив,
Такая договорная система и в чемпионате.Выручают иностранцы, они хоть бегают,
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:36
Многие просто не подходят по евро требованию клубов...
Кaдыш.
Кaдыш.
сегодня в 12:01
В Ньюкасле не нужны русские деревья. А других топов в европе нет
Saang
Saang
сегодня в 11:00
У основной массы наших ребят нет ни выдающихся физических данных (со здоровьем в РФ не очень), ни хорошей футбольной школы (даже в Динамо надо минимум 250к отдать), ни желания прогрессировать (Дзюба). О каких топ-клубах Европы речь?
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 11:00
Да кому они нужны за границой то ? Надо уровень своего чемпионата подымать,а не рваться в европейские. Тем более в 90% случаев они там будут играть роль лавочников и выходить на поле изредка,в ничего не значащих кубковых матчах. Так что особого опыта они там не наберутся.
shur
shur
сегодня в 10:36
...кому уезжать то???!!! 11 .озлов для сборной подобрать не можем!!!
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 09:53
Димон. Го поиграешь еще.
denmig
denmig
сегодня в 09:50
А мне вот хочется, чтобы в рфпл рвались оттуда, как в топ-лигу! все вам, ...ть надо выехать куда-то! ЗДЕСЬ делать надо! а вы ни х..на не умеете, кроме как советниками быть и языками трещать!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 09:48
Интересно когда у нас такие появятся
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 09:48
за границу то как раз нет проблем уехать ,а вот у нас за полсезона люди по 35 мультов выкладывают из своего кармана,кормят тут лучше,порции больше
Footbolista
Footbolista
сегодня в 09:34
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