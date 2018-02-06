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СМИ узнали зарплаты тренеров в чемпионате Франции

вчера, 13:19

Вслед за рейтингом зарплат игроков французской Лиги 1 СМИ опубликовали и ежемесячный доход тренеров.

Самым высокооплачиваемым специалистом ожидаемо стал главный тренер ПСЖ Унаи Эмери с окладом в 450 тысяч евро. Обращает на себя внимание только девятое место рулевого «Лиона» Бруно Женезио и его ежемесячный доход в размере 100 тысяч евро.

1. Унаи Эмери (ПСЖ) - 450 тысяч евро в месяц

2. Леонарду Жардим («Монако») - 350

3. Клаудио Раньери («Нант») - 340

4. Руди Гарсия («Марсель») - 250

5. Люсьен Фавр («Ницца») - 200

6. Густаво Пойет («Бордо») - 120

7. Кристоф Гальтье («Сент-Этьен») - 118

8. Антуан Комбуарэ («Генгам») - 110

9. Бруно Женезио («Лион») - 100.

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Все комментарии
cska.78
cska.78
вчера в 23:27
Не особо, по сравнению с другими!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:22
Сущие копейки)))
denmig
denmig
вчера в 15:21
Тренеришка отличился! - но ему все равно далеко до пончика! Он вообще бесплатно откатал сборную! правда сколько получил, столько и наиграл! )))))))
RMUKMU
RMUKMU
вчера в 15:11
Пойет получает больше Женезио! Густаво же как тренер, кроме кое-каких успехов в Брайтоне, ничего не добился. Странно, что Бордо его позвал.
Faustello
Faustello
вчера в 13:56
Нищеброды, гном за день получает сколько они все вместе за месяц, как только живут? наверное воду экономят и пакеты стирают!
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