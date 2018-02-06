СМИ узнали зарплаты тренеров в чемпионате Франции

Вслед за рейтингом зарплат игроков французской Лиги 1 СМИ опубликовали и ежемесячный доход тренеров.
Самым высокооплачиваемым специалистом ожидаемо стал главный тренер ПСЖ Унаи Эмери с окладом в 450 тысяч евро. Обращает на себя внимание только девятое место рулевого «Лиона» Бруно Женезио и его ежемесячный доход в размере 100 тысяч евро.
1. Унаи Эмери (ПСЖ) - 450 тысяч евро в месяц
2. Леонарду Жардим («Монако») - 350
3. Клаудио Раньери («Нант») - 340
4. Руди Гарсия («Марсель») - 250
5. Люсьен Фавр («Ницца») - 200
6. Густаво Пойет («Бордо») - 120
7. Кристоф Гальтье («Сент-Этьен») - 118
8. Антуан Комбуарэ («Генгам») - 110
9. Бруно Женезио («Лион») - 100.