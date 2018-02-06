Малафеев: «Шатов мог продолжить карьеру за рубежом, но решил остаться в России»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал переход Олега Шатова в «Краснодар».

«Аренда Шатова в „Краснодар“ – лучшее решение для всех. Олег очень хочет попасть на чемпионат мира, а у тренера „Зенита“ очень высокие требования, так что у Шатова было бы не так много шансов и времени, чтобы себя проявить. Мы учли старание футболиста на сборах в составе „Зенита-2“, он набирает форму, и наш основной посыл – позволить ему как можно больше играть.

Шатовым интересовались клубы из-за рубежа. Не топовые команды, но из достаточно сильных чемпионатов. Но в нынешней ситуации переход в „Краснодар“ - это самое оптимальное решение. Мнение самого Олега тоже важно для клуба, а он хочет остаться в России», - сказал Малафеев.