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Малафеев: «Шатов мог продолжить карьеру за рубежом, но решил остаться в России»

вчера, 23:45

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал переход Олега Шатова в «Краснодар».

«Аренда Шатова в „Краснодар“ – лучшее решение для всех. Олег очень хочет попасть на чемпионат мира, а у тренера „Зенита“ очень высокие требования, так что у Шатова было бы не так много шансов и времени, чтобы себя проявить. Мы учли старание футболиста на сборах в составе „Зенита-2“, он набирает форму, и наш основной посыл – позволить ему как можно больше играть.

Шатовым интересовались клубы из-за рубежа. Не топовые команды, но из достаточно сильных чемпионатов. Но в нынешней ситуации переход в „Краснодар“ - это самое оптимальное решение. Мнение самого Олега тоже важно для клуба, а он хочет остаться в России», - сказал Малафеев.

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Все комментарии
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 01:07
Совсем не убедительный комм........
Гуливер
Гуливер
сегодня в 01:05
Шат сдал не хочет тренироваться нормально,пусть сидит в Краснодаре пол года
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:34
Несомненно Заболотный и Емельянов сильней чем Дзюба,Шатов,Жулиано и пр..
Я вообще ничего не понимаю....
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:23
сумасшедший год
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:15
Не удивлюсь если Шатов со Смоловым забьют за Краснодар 35 мячей на двоих......
Как завещал дон Роберто )))
Сантус
Сантус ответил eaguar
сегодня в 00:15
eaguar:
Каждый клуб усиляется в меру своих финансовых возможностей . И только Зенит не знает меры в раздаче игроков в аренду .
....Челси...до недавних пор два состава было по арендам....Рома.Газпром....все где то рядом...))
fcspartak
fcspartak
сегодня в 00:06
Шатов выбрал футбол!
fcspartak
fcspartak
вчера в 23:58
Высокие требования тренера зенита это аргентинский паспорт
eaguar
eaguar
вчера в 23:56
Каждый клуб усиляется в меру своих финансовых возможностей .
И только Зенит не знает меры в раздаче игроков в аренду .
Сантус
Сантус
вчера в 23:50
Казахстан?Азербайджан?...или все таки САМ Китай?
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