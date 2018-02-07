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Оганесян: «Павлюченко - это достойный человек и игрок»

сегодня, 10:20

Экс-президент московского «Арарата» Валерий Оганесян опроверг информацию о том, что может стать руководителем «Сибири», а также поделился планами на будущее. 

«„Сибирь“? Читал об этом в прессе, но я туда не перехожу. В Новосибирске живёт один мой друг, я летал к нему в гости. Люди подумали, что я приехал по поводу работы. Всё это ерунда. А что касается Романа Павлюченко, я бы с удовольствием забрал его к себе в клуб в любом качестве – как футболиста и не только. Это достойный человек и игрок. Знаете, если уж „Зенит“ покупает Заболотного, то я бы скорее взял Павлюченко. Я его в любую команду с собой возьму. Ещё год-два он вполне может играть на высоком уровне.

В моих ближайших планах – полететь на Кипр, посмотреть Кубок ФНЛ. А с Кипра отправлюсь в Латинскую Америку – хочу побыть там месяц, посмотреть футбол в разных странах. А потом уже ближе к лету определюсь с будущей работой. Земля слухами полнится: и если идут слухи о том, что Смолов может перейти в „Реал“, то почему я тоже не могу работать где-нибудь в „Реале“ или „Вест Хэме“?»

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