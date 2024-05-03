Василис Хадзипанагис — лучший греческий футболист второй половины 20 века

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вчера, 22:43

В воскресенье 22 июля 1984 г. на стадионе Giants в Ист-Рутерфорде (пригород Нью-Йорка) состоялся матч местного клуба «Космос» и сборной, составленной из игроков из 15 стран мира.

На футболках игроков сборной была надпись World All-Stars.

В тот вечер на стадионе собрались 37318 зрителей. Это немало, но на прощальном матче Пеле 1 октября 1977 г. на этой же арене было 76891 зрителей. Стадион с искусственным покрытием, очень приличным покрытием, как отметил вратарь сборной мира Питер Шилтон.

Посмотреть игру Василиса Хадзипанагиса обещали 20 тысяч греков, проживавших в Нью-Йорке или его окрестностях. Что ж, греческие фаны не подвели — их было 15 тысяч человек на матче.

Голы в матче забивали Йохан Нескенс (с пенальти), Доминик Рошто (ударом в левую от вратаря «девятку» с 18 метров) и Уго Санчес (с пенальти). Ещё один гол игрок Космоса забил в свои ворота. Счёт матча 3:1 в пользу звёзд футбола. Не ошибитесь — голландец Нескенс играл за Космос.

Два самых возрастных игрока в звёздной сборной были 35-летний Руди Крол и 39-летний Франц Беккенбауэр. В той сборной было всего 4 защитника, поэтому ветераны отыграли весь матч. А тренер сборной звёзд сделал так, чтобы все 14 игроков нападения и полузащиты получили свой шанс. А Уго Санчес сначала был заменён, а потом возвращён на поле — шоу всё-таки.

Вот документ с заявкой той сборной мира на матч, документ составлен за неделю до игры:

И тут два интересных факта.

В матче не принимал участие самый высокий из этой заявки игрок — защитник Оскар (номер 4), бразилец, сыгравший на двух чемпионатах мира (1978 и 1982, был в заявке и на ЧМ -86). Кстати, он в 1980 сыграл несколько матчей за Космос.

Так что с защитниками был явный дефицит.

Тренером сборной звёзд был Жулио Маццеи. Это именно он привёл Пеле в Космос. Маццеи тренировал Сантос в 60-х годах. И долгое время был всегда рядом с Пеле и после завершения карьеры Королём футбола.

Вот тренер Маццеи в 1965 году:

Вторым интересным моментом в заявке сборной мира является возраст Василиса Хадзипанагиса. Он родился в октябре 1954, а значит в июле 1984 ему было 29 лет. Но в заявке он значится 23-летним. Опечатка.

На фото всего 20 игроков плюс тренер Жулио Маццеи:

В верхнем ряду с не полностью видимыми номерами стоят слева направо Феликс Магат (10), Роберто Фигероа (18), Виллингтон Ортис (14). Между вратарями стоит Василис Хадзипанагис (13).

В нижнем ряду крайний слева — это итальянец Джузеппе Дамиани (15). Совсем «без номера» оказался француз Доминик Рошто (11), сидит рядом с Кевином Киганом (7).

Жан-Мари Пфафф, как всегда работал на публику, как написано в американских газетах — клоунничал, помогал черлидершам. Но в конце матча сделал три прекрасных сейва. И все три раза опасно бил парагваец Роберто Кабаньяс. Но парагваец своё возьмёт на ЧМ -86, дважды забив в ворота Пфаффа.

По воспоминаниям самого Василиса Хадзипанагиса, он вышел на поле вместе с 19-летним Паоло Футре за 35 минут до конца. Однако, есть документ, где, правда от руки, написаны минуты замен в сборной звёзд. Там указана 64-я минута, а не 54-я, как говорил Василис. Некоторые источники говорят о том, что Василис вышел вместо Кигана. Но это не столь важно.

Кстати, Томас Маврос играл против Космоса ещё в 1978 году. Тогда он был игроком АЕКа. Космос победил 5:3, все 3 гола у греков забил Маврос.

Мог Маврос «размочить» ворота Пфаффа и в матче 22 июля 1984 года: Василис Хадзипанагис на 86-й мин подал угловой на Мавроса, тот нанёс удар головой, но мяч попал в штангу.

А вот кто кого менял можно понять из этого протокола:

Несколько фото с того матча, кругом звёзды.

А тут как раз Кабаньяс против Беккенбауэра:

Здесь вновь два игрока из соперничавших команд:

Василис Хадзипанагис летом 1984 в форме Ираклиса:

На этом фото логотип и надпись Музея футбола клуба Ираклис, одного из старейших клубов Греции (основан в 1908).

В последней статье о Василисе Хадзипанагисе упоминался матч олимпийской сборной СССР и первой сборной Чехословакии 10 декабря 1974 года. В нашей прессе (еженедельник Футбол №51) матч немного осветил тренер сборной Валентин Николаев.

В чешских газетах упоминания о том матче вообще не нашлось. И нигде о нём нет ни слова.

То, что Пеле делал первый удар в том матче рассказал Валентин Николаев. Хадзипанагис был в стартовом составе нашей сборной.

О визите Пеле в Индонезию с 9 по 11 декабря было сказано в предыдущей статье. Из-за болезни Короля футбола тренировку молодых индонезийских футболистов проводил другой специалист.

И тем специалистом был как раз Жулио Маццеи. Пеле очень дорожил общением с Маццеи, он называл его «папа».

Они объездили 62 страны в итоге, работали не только рекламными агентами Пепси-Колы, но и продвигали идею первого чемпионата мира по футболу среди молодёжных команд.

СССР с этой миссией Пеле не посещал, лекций нашим молодым игрокам не читал, мастер-классы не проводил.

Но первый (неофициальный) чемпионат мира среди молодёжных команд выиграла именно сборная СССР в 1977 году.

Свой первый гол в чемпионате Греции Василис забил 28 марта 1976 в ворота клуба Апполон. В Музее Ираклиса есть фото из газеты с этим моментом:

То, что это первый гол Василиса — написано, а вот Василиса не сразу и заметишь: он справа от мяча вдали в светлой форме.

В первом же сезоне Ираклис с помощью Василиса Хадзипанагиса завоевал Кубок Греции — единственный Кубок в истории клуба.

Видео с 5 его голами напрямую с углового уже выкладывал. На всякий случай делаю это ещё раз:

https://youtu.be/N6q1J5e1cA4

В Музее подтвердили все 5 фактов. И разъяснили по поводу шестого гола, о котором всегда говорит Василис. Таковым голом сам игрок считает гол, забитый 16 февраля 1985 в матче Ираклиса с Ларисой. Единственный гол в матче действительно был забит после подачи Василисом углового. Но мяч отлетел от бутс почти лежавшего вдоль ворот вратаря, пролетел с метр вдоль ворот к ближней штанге, а там попал наверняка в пятку защитника, стоявшего у той штанги, и влетел в ворота. Поблизости был форвард Костас Малумидис, на которого в протоколе и записали гол.Но, по всей видимости, Костас мяча не коснулся — это чистейший автогол. Так что с шестым голом олимпико не всё срастается. Смотрите на видео сами:

https://youtu.be/UTlcAEH1N1k?t=92

Про неизвестно откуда взявшиеся в интернете факты о последнем матче Василиса Хадзипанагиса за Ираклис именно в день своего рождения — уже было написано.

Никаких последних или прощальных матчей в свой ни 36-й, ни 37-й день рождения Василис не играл.

В 1989 г. он получил серьёзную травму и долго лечился. В сезоне 1989/90 Ираклис завоевал путёвку в Кубок УЕФА .

Хадзипанагис ни разу не играл в Еврокубках за Ираклис. После окончания сезона 89/90 тренер обнадёжил игрока — мол, если всё лето будешь тренироваться и наберёшь форму, то обязательно сыграешь осенью в Еврокубке.

По жребию в соперники Ираклису на первом же этапе досталась испанская Валенсия.

Всё лето Василис упорно трудился на индивидуальных тренировках, до седьмого пота.

В буквальном смысле слова:

Первый матч состоялся в Салониках и завершился нулевой ничьей. Василис Хадзипанагис вышел на матч в стартовом составе в качестве капитана команды. Вот фото Ираклиса перед матчем:

Весь матч 35-летний ветеран не сыграл, на 69 (или 70-й) минуте тренер его заменил.

А в ответном матче 4 октября тренер так и не выпустил Василиса ни на одну из 120 сыгранных минут. А испанцы выпустили свежего игрока с началом овертайма, он и забил один из двух голов Валенсии в овертайме.

Так закончился путь Ираклиса в Кубке УЕФА . В карьере Василиса Хадзипанагиса зафиксирован единственный матч в Еврокубках. Этот матч стал и последним официальным матчем Василиса за Ираклис.

26 октября 1990 Василис отметил свой 36-й день рождения. А 9 ноября объявил о завершении карьеры.

Через год, точнее 17 ноября 1991, состоялся прощальный матч Хадзипанагиса за Ираклис. Соперником была сборная лиги, на футболках у игроков была надпись Army Navy. Было много подарков и всякого подобного в таких случаях. Ведь уходил футболист, которого через 12 лет по результатам голосования с большим отрывом признают лучшим греческим игроком за последние 50 лет.

Фото от 17 ноября 1991 года:

Как известно, самый-самый последний матч Василис Хадзипанагис провёл в возрасте 45 лет. Сборная Греции играла товарищеский матч с Ганой. В том матче ФИФА разрешила сыграть вновь за сборную Греции Василису Хадзипанагису — через 23 года 7 месяцев и 12 дней после первого матча в 1976 году.

Ветеран свою 21 минуту отыграл на высшем уровне. На 13-й мин он из центрального круга выдал отменный пас на левый угол штрафной. Прорыв и удар игрока голом не завершился, вратарь отбил мяч — но отбил прямо на набегавшего другого греческого футболиста. Гол, зачинателем которого был Василис. Творец на футбольном поле!