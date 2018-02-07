Булыкин: «Шатов не будет сидеть на скамейке, теряя свои кондиции и свою стоимость»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход Олега Шатова из «Зенита» в «Краснодар».



«В этом переходе самое главное – сам футболист, который хочет играть. Для „Зенита“ это тоже хороший вариант, потому что Шатов не будет сидеть на скамейке, теряя свои кондиции и свою стоимость, а будет играть и показывать хороший футбол.



„Зенит“ усилил своего конкурента? В России любят такие формулировки, но это ерунда. Если клуб уверен в своей силе, то неважно, будет ли против него играть футболист, отданный в аренду.



Шансы Шатова на сборную? Мы же не знаем, в какой он форме сейчас находится. Может быть, он сразу начнет играть и забивать. Любой футболист, который полон сил, здоров и выступает с большой мотивацией, имеет шанс попасть в сборную. Ни для кого дорога в сборную не закрыта, так что у Шатова есть все шансы».