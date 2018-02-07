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Булыкин: «Шатов не будет сидеть на скамейке, теряя свои кондиции и свою стоимость»

вчера, 15:14

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход Олега Шатова из «Зенита» в «Краснодар». 

«В этом переходе самое главное – сам футболист, который хочет играть. Для „Зенита“ это тоже хороший вариант, потому что Шатов не будет сидеть на скамейке, теряя свои кондиции и свою стоимость, а будет играть и показывать хороший футбол.

„Зенит“ усилил своего конкурента? В России любят такие формулировки, но это ерунда. Если клуб уверен в своей силе, то неважно, будет ли против него играть футболист, отданный в аренду.

Шансы Шатова на сборную? Мы же не знаем, в какой он форме сейчас находится. Может быть, он сразу начнет играть и забивать. Любой футболист, который полон сил, здоров и выступает с большой мотивацией, имеет шанс попасть в сборную. Ни для кого дорога в сборную не закрыта, так что у Шатова есть все шансы».

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Все комментарии
kust07
kust07
вчера в 21:09
Лучше бы продали Шатова в Краснодар.
руна
руна ответил Морозовский
вчера в 16:24
Морозовский:
Неужели не из кого больше было выбрать?
сенников у канделаки в рабстве!!!а других видимо нет,или не хотят!!
Некит_Зенит
Некит_Зенит
вчера в 16:17
Удачи Олегу.
Морозовский
Морозовский ответил Алексей Буренин
вчера в 16:04
Алексей Буренин:
Шатов трудяга
А трудяги в "проекте" не в почёте!
Морозовский
Морозовский ответил руна
вчера в 16:03
руна:
наверное потому что воспитанник локомотива!!
Неужели не из кого больше было выбрать?
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 15:54
Шатов трудяга
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 15:53
Шатов трудяга
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 15:52
Конечно не будет
руна
руна ответил Морозовский
вчера в 15:37
Морозовский:
Не могу понять, зачем "Локомотив" пригрели этого МАЖОРИКА Булыкина?
наверное потому что воспитанник локомотива!!
Морозовский
Морозовский
вчера в 15:35
Не могу понять, зачем "Локомотив" пригрели этого МАЖОРИКА Булыкина?
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 15:25
В Краснодаре конкуренция не легче чем в Зените .
Sporting Clube de Portugal
Sporting Clube de Portugal
вчера в 15:18
У бровки будет стоять.
руна
руна
вчера в 15:16
думаю в краснодаре он и завершит карьеру,через годик полтора!!!под руководством недотренера !!
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