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Кавазашвили: «Наша молодежь не переборола психологический барьер и не уверена в себе»

сегодня, 12:10

Молодежь «Спартака» и «Краснодара» выдержала испытание в стыковых матчах Юношеской лиги УЕФА, но по итогам серии пенальти уступила в своих матчах «Интеру» и «Реалу» соответственно. Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили пытается объяснить причины таких поражений:

«Наши футболисты еще не полностью готовы психологически. Их сверстники из Италии, Испании уверены в себе, поэтому четко исполняют пенальти. У меня складывается впечатление, что наши ребята еще не созрели, не перебороли психологический барьер и просто не уверены в себе. И это обнаружилось в серии пенальти, ведь по игре была другая картина. Спартаковцы сумели в концовке матча с „Интером“ сравнять счет. Думаю, что нашим российским тренерам надо больше обращать внимание на пенальти и проводить дополнительные занятия по отработке одиннадцатиметровых. Мы в свое время так и делали.

Иностранные игроки вырастают в такой среде, где имеют абсолютно все: внимание, поля, футбольных звезд под боком. Они растут среди них и уже с малого возраста очень уверены в себе. Иностранные ребята даже если проигрывают матч, не паникуют на поле, а до конца выполняют установку. А наши начинают нервничать».

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drug01
drug01
сегодня в 12:35
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